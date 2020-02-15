حتحوت: جماهير الزمالك ترفع من المطار شعار"استعد يا بطل للأهلي".. فيديو

حرص الاعلامي هاني حتحوت على التعليق على فوز الزمالك بالسوبر الإفريقي، الذي خاضه الزمالك امس امام الترجي التونسي، بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.





وقال حتحوت خلال تصريحاته على فضائية صدى البلد في برنامج الماتش، ان جماهير الزمالك تستعد لاستقبال لاعبي الزمالك في المطار، وهم على كلمة واحدة استعد يا بطل للأهلي.









وأضاف حتحوت، ان الاهلي كان يستعد للزمالك في مباراة المصري، وظهر اللاعبون في تركيز أقل خلال مواجهة ابناء بورسعيد في مباراة أمس الجمعة.









وتابع: "وضح بشكل كبير ان لاعبي الاهلي كانوا بيصبوا تركيزهم على مباراة الزمالك في لقاء المصري البورسعيدي، وهذا ما جعلهم يظهرون بشكل غير مُرضٍ للجماهير في أكثر من 70 دقيقة من المباراة".









واستطرد حتحوت أن كلا الفريقين يتجهان الى مباراة قوية جدًا يرغب كلٍ منهما ان يفوز بالبطولة ليسعد جماهيره بشكل كبير.