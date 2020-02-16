أخبار الفن | اعتزال أيمن بهجت قمر.. ابنة شقيق عادل إمام في أحدث ظهور.. قصة وفاة هيثم أحمد زكي.. ارتباط ابنة أصالة

نشر موقع "صدى البلد" على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار الفنية المتنوعة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي :

بعد حفظ التحقيقات .. القصة الكاملة لوفاة هيثم أحمد زكى

أمرت نيابة أول وثان الشيخ زايد برئاسة المستشار علي وشاحي رئيس النيابة بحفظ التحقيقات في وفاة الفنان هيثم أحمد زكي داخل شقته بكومباوند بيفرلي هيلز.

ابنة شقيق عادل إمام تشعل السوشيال ميديا بأحدث ظهور.. وعلى ربيع يعلق

أشعلت نور عصام امام ابنة شقيق الفنان عادل امام حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وذلك فى أحدث ظهور لها.

بنت الجيران.. الصلح خير بين عمر كمال وحسن شاكوش برعاية تامر حسنى

نشر الفنان الشعبى عمر كمال تعليقا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن الصلح بينه وببن حسن شاكوش بعد الازمة التى نشبت بينهما بسبب اغنية "بنت الجيران".

القصة الكاملة لخلاف حمو بيكا وحسن شاكوش .. الأول: أنا اللى عملتك .. والثانى يرد بقوة .. وطرف ثالث يشعل الأزمة

شهدت الساعات الماضية معركة شرسة بين حمو بيكا وحسن شاكوش بعد ان حققت أغنية المهرجان "بنت الحيران" لـ حسن شاكوش نجاحا كبيرا وتخطت مشاهدتها على موقع يوتيوب الـ80 مليون مشاهدة فى أسبوع، لكن كانت المفاجأة أن الشهرة طالت حسن شاكوش وهو الامر الذى اغضب حمو بيكا وعمر كمال الذى شاركه بالاغنية.

بعد انفصال أمها عن طارق العريان .. ابنة أصالة تعلن عن ارتباطها بحب جديد

كشفت ابنة المطربة اصالة "شام الذهبى" عن هوية حبيبها بصورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى لتعلن بذلك عن ارتباطها عاطفيا مجددا خلال حضورهما فى إحدى الحفلات الغنائية.

شقيق وزير المالية الأسبق بعد سجنه 30 عاما.. بطرس غالي طاردته اليهودية قبل الحكم عليه

عاقبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، برئاسة المستشار محمد على مصطفى الفقى، بطرس رؤوف بطرس غالي، شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي، بالسجن المشدد 30 عاما في اتهامه بتهريب الآثار خارج البلاد في قضية "الحاوية الدبلوماسية" التي عثر عليها في إيطاليا.

أيمن بهجت قمر يقرر اعتزال تأليف الأغاني