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فن

بعد انفصال أمها عن طارق العريان .. ابنة أصالة تعلن عن ارتباطها بحب جديد

السبت 15/فبراير/2020 - 09:36 م
اصالة وابنتها
اصالة وابنتها
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أحمد إبراهيم

كشفت ابنة المطربة اصالة "شام الذهبى" عن هوية حبيبها بصورة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام وتحديدا عبر خاصية الاستورى لتعلن بذلك عن ارتباطها عاطفيا مجددا خلال حضورهما فى إحدى الحفلات الغنائية.

 

واحتفلت شام ابنة اصالة بعيد الحب معه لتعلن عن ارتباطهما منذ عدة اشهر وعلقت قائلة : "بحبك خليك للأبد عيد حبي".

 

ونشرت شام صورة أخرى وعلقت عليها قائلة : "دكتوري الوسيم.. عيد حب سعيد".

 

و ظهرت ابنة أصالة في أحد الفيديوهات التي صورتها للمفاجأة التي أعدها لها حبيبها وهي متحمسة جدا وممسكة بأحد الأوراق التي كتب لها ‏فيها رسالة: "في أكتوبر وجدت نصفي الحلو"، كاشفة بذلك ارتباطهما منذ عدة أشهر.‏ ‏

 

ويعد هذا ليس الارتباط الاول لابنة اصالة حيث انفصلت من قبل عن زوجها الاول منذ ما يقرب من عامين وعلنت عن ذلك فى فيديو لها عبر حسابه على انستجرام.

 

وياتى قرار ارتباط ابنة اصالة فى الوقت الذى تعيش فيه النجمة السورية حالة من الحزن بعد ان اعلنت عن انفصالها من المخرج طارق العريان.

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