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فن

بعد انفصال والدتها عن طارق العريان .. لحظة بكاء ابنة أصالة فى حفلها الخيري| فيديو

الأحد 12/يناير/2020 - 12:05 ص
اصالة
اصالة
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أحمد إبراهيم
حرصت ابنة المطربة اصالة شام الذهبى على مساندة والدتها فى حفلها الخيرى الذى اقيم بالامس فى القاهرة لدعم نساء المصابين بمرض السرطان فى اول ظهور لها بعد انفصالها نهائيا عن المخرج طارق العريان.

وظهرت ابنة اصالة فى الفيديو تنهار من البكاء الشديد وخاصة على انغام اغنية "بين ايديك" التى قام باخراجها طارق العريان وشارك فى الفيديو كليب دون ظهور وجهه.

وبدا على كل من اصالة وابنتها خلال الحفل حالة من الحزن الشديد على الرغم من انهما تظاهرتا بالقوة والتماسك الشديد.

وكانت اصالة ظهرت فى الحفل بلوك جديد وهو ما فسره البعض بالرشاقة والجمال بعد الانفصال الا ان كان لاصالة رد صادم حيث قالت: "انه تخسيس إلهى" بما يعنى ان ما تعرضت له من ضغوط وحزن شديد بسبب الانفصال صاحبه خسارة فى الوزن.

وطرحت الفنانة اصالة الخميس الماضى كليب اغنيتها "شامخ" الذى حقق حتى الان 2 مليون مشاهدة.
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