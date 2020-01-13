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فن

ابنة أصالة تعلن دعم 20 مصابة بالسرطان في عيادتها

الإثنين 13/يناير/2020 - 12:54 م
اصالة - شام الذهبي
اصالة - شام الذهبي
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قسم الفن

أعربت الفنانة أصالة عن سعادتها بإحياء الحفل الخيري لدعم النساء المصابات بالسرطان، بالقاهرة.

وقالت في تصريحات اذاعية، على هامش الحفل: "دائمًا أشعر بالألتزام نحو عملي وخاصة إن كان به لمسة إنسانية مثل دعم السيدات المصابات بالسرطان".

ومن جانبها، قالت ابنتها شام الذهبي التي شاركت والدتها الحفل، إنها سعيدة بالحفل الذي أقيم، وأعلنت عن دعمها لعشرين سيدة مصابة بالسرطان في العيادة الخاصة بها في القاهرة.

من جانبه، قال تامر التبلاني، المسئول عن الحفل، أنه للعام الخامس يقام هذا الحفل لجمع مصابات السرطان الى بجانب جمع التبرعات.
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