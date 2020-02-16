سيتروين تطلق citroen c3 2020.. صور

أعلنت شركة سيتروين العالمية عن توفيرها موديلات citroen c3 2020 الجديدة لأول مرة عالميًا في صورتها المحدثة حيث تأتي السيارة بتصميم مطور للجزء الأمامي مع شعار محدث ومصابيح أمامية بيد ولمسات كرومية في المصابيح الأمامية وإضاءة نهارية مع عجلات 17 بوصة خاصة ومصابيح خلفية مطورة وشعار سيتروين في الجزء الخلفي بلمسات كرومية.

وقدمت السيارة citroen c3 2020 في العالم بمحرك سعة 1200 سي سي تيربو بقوة 110 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر ويمكنها الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 187 كم في الساعة مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات . وتتميز السيارة بالعديد من وسائل الأمان التي تشمل حساسات الركن الامامية وفرامل خاصة لتجنب الحوادث تعمل بشكل آلي وتحذير انتباه سائق السيارة في حال انحراف السيارة.