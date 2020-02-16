AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

سيتروين تطلق citroen c3 2020.. صور

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:01 ص
citroen c3 2020
citroen c3 2020
Advertisements
اشرف عطية

أعلنت شركة سيتروين العالمية عن توفيرها موديلات citroen c3 2020 الجديدة لأول مرة عالميًا في صورتها المحدثة حيث تأتي السيارة بتصميم مطور للجزء الأمامي مع شعار محدث ومصابيح أمامية بيد ولمسات كرومية في المصابيح الأمامية وإضاءة نهارية مع عجلات 17 بوصة خاصة ومصابيح خلفية مطورة وشعار سيتروين في الجزء الخلفي بلمسات كرومية. 

 نتيجة بحث الصور عن new citroen c3 2020

وقدمت السيارة citroen c3 2020 في العالم بمحرك سعة 1200 سي سي تيربو بقوة 110 حصان وعزم دوران 205 نيوتن متر ويمكنها الوصول الي سرعة قصوى تبلغ 187 كم في الساعة مع ناقل حركة أوتوماتيك من 6 سرعات . وتتميز السيارة بالعديد من وسائل الأمان التي تشمل حساسات الركن الامامية وفرامل خاصة لتجنب الحوادث تعمل بشكل آلي وتحذير انتباه سائق السيارة في حال انحراف السيارة. 

نتيجة بحث الصور عن new citroen c3 2020

كما يتوفر للسيارة citroen c3 2020 مساعد للطرق المنحدرة ونظام النقط العمياء وكاميرا خلفية مع زيادة وسائل الاتصالات في السيارة وتوفير نظام معلومات ترفيهي ونظام التعرف على لافتات الطرق ومقاعد داخلية مريحة .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إطلاق هيونداي لافيستا الكهربائية رسميا في الصين.. صور

طرح لكزس ٢٠٢٠ lexus es 350 في مصر بسعر خيالي.. تفاصيل

سعر ومواصفات ستروين c3 aircross الجديدة 2020.. صور

أسعار السيارات تواصل الانهيار.. نيسان قشقاي وبيجو وسيتروين في المقدمة بتراجع حتى 30 ألف جنيه.. صور

كيا SUV الاختبارية الجديدة تظهر بأولى الصور التشويقية .. صور

الكشف رسميا عن الجيل الجديد كليا من جي إم سي يوكون.. صور

ترشيحاتنا

انتحار يوم الفلانتين .. الخيانة الزوجية وراء إشعال عامل النيران فى نفسه بطنطا.. المحامي العام يفتح تحقيقا فى الواقعة لسماع أقوال شهود العيان والزوجة.. والجيران: كان دمث الخلق.. صور

موجة أمطار غزيرة.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 72 ساعة القادمة.. فيديو

ادعية الصباح للزوج.. تجلب لك الرزق وتحمي الأبناء

عسل النحل .. تناوليه بهذه الطريقة لإنقاص الوزن

أسعار الذهب اليوم الأحد 16 -2-2020.. فيديو

أهم الأخبار ليلا.. استقبال أسطوري للزمالك والقبض على مشجعين.. ارتفاع أعداد ضحايا كورونا.. و"الموسيقيين" تعيد النظر في شاكوش

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيتروين تطلق citroen c3 2020.. صور

شيفروليه اوبترا واوبل وفورد وسيتروين في مزاد جديد فبراير الجاري.. صور

خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن