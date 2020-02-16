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فن

شاهد.. رحمة حسن بإطلالة جذابة على إنستجرام

الأحد 16/فبراير/2020 - 03:07 ص
رحمة حسن
رحمة حسن
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كريم ناصر
شاركت رحمة حسن جمهورها، بصورة جديدة لها، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت رحمة بالصورة بإطلالة جذابة بارتدائها جاكيت باللون البنى وبلوفر باللون الاحمر، معلقة على الصورة: "مقاسى أصبح غير موجود". 

ولاقت الصورة إعجاب العديد من الجماهير . 

يُذكر أن آخر أعمال رحمة، مسلسل "سابع جار وهو من بطولة "دلال عبد العزيز، شيرين، سارة عبد الرحمن، هاني عادل، نيقولا معوض، هيدي كرم"، وقصة ‏وسيناريو وحوار هبة يسري، وشارك في كتابة الحلقات أيتن أمين، منة إكرام، سما أحمد، منة فوزي، وإخراج أيتن أمين، نادين خان، ‏هبة يسر.

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My size was not found :( #newold

A post shared by Rahma Hassan رحمة (@realrahmahassan) on

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