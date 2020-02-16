محافظ الأقصر يعرض على وزير النقل مشروعات الطرق والكباري في الخطة المستقبلية

عرض المستشار مصطفى الهم، محافظ الأقصر، علي المهندس كامل الوزير وزير النقل، عددا من المشروعات المتعلقة بخطة المحافظة الحالية والمستقبلية لإنشاء الطرق والكباري.





وخلال اللقاء أوضح وزير النقل أنه فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتنمية صعيد مصر فى كافة المجالات، من المقرر أن تقوم وزارة النقل بإعداد دراسات متكاملة بشأن إنشاء نفق أسفل نهر النيل يربط ما بين البرين الشرقي والغربي، على أن يتوسط المسافة ما بين كوبري البغدادى الواقع جنوب مدينة الأقصر، وكوبرى محور قوص الواقع شمال الأقصر.





وأكد الوزير، خلال اللقاء، أنه خلال الزيارة القادمة إلى محافظة الأقصر سيتم إجراء المعاينات اللازمة لتحديد الموقع الذي سيتم إنشاء النفق به، مشيرًا إلى أنه بمجرد اكتمال الدراسات الفنية اللازمة وتحديد تكلفة إنشاء النفق وتوفير الاعتماد اللازم، سيتم ادراجه ضمن خطة وزارة النقل.





وقال محافظ الأقصر، إن إنشاء هذا النفق سيكون بمثابة تتويج لأعمال التطوير الضخمة التى تتم على أرض المحافظة.