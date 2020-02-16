أخبار الرياضة ليلا .. استقبال أسطوري للزمالك .. وزير الرياضة يدعم الأهلي .. حكام مباراتي الترجي في أبطال إفريقيا

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار الرياضية في الساعات الماضية والتي شهدت أحداثًا مهمة وتبادل تصريحات بين عناصر الوسط الرياضي، وجاءت كالآتي:





شهد محيط مطار القاهرة الدولي استقبالا أسطوريا من قبل جماهير الزمالك لبعثة فريق كرة القدم، العائدة من قطر بعد الفوز على الترجي التونسي وتحقيق السوبر الإفريقي، وذلك بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الغرافة بقطر.





قال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ملف نقل لقاء الأهلى وصن داونز إلى استاد القاهرة بدلا من استاد السلام على طاولة مسئولي اتحاد الكرة والجهات الأمنية.





أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن طاقم تحكيم إدارة مباراتي الذهاب والإياب بين الزمالك والترجي الرياضي التونسي ضمن ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا يوم 28 فبراير الحالي ، و يوم 6 مارس .





أكد مجدي عبد الغني نجم الأهلي والكرة المصرية السابق في تصريحات لبرنامج نمبر وان، أن اتحاد الكرة تهاون مع منتخب مصر، وهو الأمر الذي تسبب في توديع الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية مبكرا.





قال محمد عمارة، نجم الأهلي ومنتخب مصر سابقا، إنه كان يدعم نادي الزمالك أمام الترجي خلال لقائه أمام الترجي التونسي في السوبر الإفريقي.





أكد طارق سليمان، مدرب حراس النادي الأهلي سابقًا، أن شريف إكرامي، حارس مرمى النادي الأهلي، يمتلك تاريخًا كبيرًا إفريقيًا ومحليًا.





رد لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق أحمد عيد عبد الملك، على تغريدة الناقد الرياضي محمود المخبزي الذي هاجمه خلالها بسبب تصريحاته على عدم تشجيعه للأهلي.