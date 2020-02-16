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توك شو

حصيلة ضحايا كورونا بالصين تتجاوز 1600 شخص.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:17 ص
نشرة اخبار صباح البلد
نشرة اخبار صباح البلد
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ريهام فيكتور
استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأحد:

وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي: 

موقع "صدى البلد":
السيسى يستعرض تطورات تطوير شركات قطاع الأعمال العام وتحديث الآلات والمعدات.


"الأهرام": 
وزير الخارجية يشارك فى مائدة مستديرة تضم رؤساء شركات مجموعة "أجورا".


"اليوم السابع": 
اليوم.. بدء تسيير 5 رحلات أسبوعية  منتظمة من المدن البريطانية إلى شرم الشيخ.
اليوم.. بدء تسليم وحدات مشروع جنة و دار مصر بمدينة العبور.


"المصري اليوم": 
التعليم يحذر الطلاب من لعبة خطرة ظهرت فى الآونة الأخيرة.


"الوطن":
"التخطيط": الأصول غير المستغلة ملف شائك وبدأنا حصرها فى جميع المحافظات.


"الشروق":
وزير النقل: الانتهاء من 69%  من أعمال محور الشهيد الرائد.


"مصراوى": 
افتتاح نفق مشاة ميدان الجيزة وأبو العينين يدعو لحل مشكلات المرور والنظافة. 


"روسيا اليوم": 
حصيلة ضحايا كورونا فى الصين تتجاوز 1600 شخص وسط انخفاض وتيرة انتشاره.
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