حصيلة ضحايا كورونا بالصين تتجاوز 1600 شخص.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو





وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:





موقع "صدى البلد":

السيسى يستعرض تطورات تطوير شركات قطاع الأعمال العام وتحديث الآلات والمعدات.









"الأهرام":

وزير الخارجية يشارك فى مائدة مستديرة تضم رؤساء شركات مجموعة "أجورا".









"اليوم السابع":

اليوم.. بدء تسيير 5 رحلات أسبوعية منتظمة من المدن البريطانية إلى شرم الشيخ.

اليوم.. بدء تسليم وحدات مشروع جنة و دار مصر بمدينة العبور.









"المصري اليوم":

التعليم يحذر الطلاب من لعبة خطرة ظهرت فى الآونة الأخيرة.









"الوطن":

"التخطيط": الأصول غير المستغلة ملف شائك وبدأنا حصرها فى جميع المحافظات.











"الشروق":

وزير النقل: الانتهاء من 69% من أعمال محور الشهيد الرائد.









"مصراوى":

افتتاح نفق مشاة ميدان الجيزة وأبو العينين يدعو لحل مشكلات المرور والنظافة.









"روسيا اليوم":

حصيلة ضحايا كورونا فى الصين تتجاوز 1600 شخص وسط انخفاض وتيرة انتشاره.