حصيلة ضحايا كورونا بالصين تتجاوز 1600 شخص.. يتصدر نشرة صباح البلد.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة اليوم، الأحد:
وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:
موقع "صدى البلد":
السيسى يستعرض تطورات تطوير شركات قطاع الأعمال العام وتحديث الآلات والمعدات.
"الأهرام":
وزير الخارجية يشارك فى مائدة مستديرة تضم رؤساء شركات مجموعة "أجورا".
"اليوم السابع":
اليوم.. بدء تسيير 5 رحلات أسبوعية منتظمة من المدن البريطانية إلى شرم الشيخ.
اليوم.. بدء تسليم وحدات مشروع جنة و دار مصر بمدينة العبور.
"المصري اليوم":
التعليم يحذر الطلاب من لعبة خطرة ظهرت فى الآونة الأخيرة.
"الوطن":
"التخطيط": الأصول غير المستغلة ملف شائك وبدأنا حصرها فى جميع المحافظات.
"الشروق":
وزير النقل: الانتهاء من 69% من أعمال محور الشهيد الرائد.
"مصراوى":
افتتاح نفق مشاة ميدان الجيزة وأبو العينين يدعو لحل مشكلات المرور والنظافة.
"روسيا اليوم":
حصيلة ضحايا كورونا فى الصين تتجاوز 1600 شخص وسط انخفاض وتيرة انتشاره.