مصدر أمني عراقي: سقوط 4 صواريخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

أفاد مصدر أمني عراقي اليوم /الأحد/ بسقوط 4 صواريخ قرب السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد.





وقال المصدر، حسبما نقلت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، إن: "4 صواريخ سقطت قرب مبنى السفارة الأمريكية في بغداد"، كما أن أصوات صفارات الإنذار دوت في أنحاء مجمع السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء المحصنة".



