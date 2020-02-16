شاهد.. أول صور حقيقية لـ فيروس كورونا

تعمل دول العالم على قدم وساق للوصول إلى علاج أو حل ينهي أزمة تفشي وباء كورونا المنتشر في معظم دول العالم، فالجميع يتسابق للوصول إلى أسباب للمرض.





ونشر "المعهد الوطني الأمريكي للحساسية والأمراض المعدية"، أول صور مجهرية للفيروس، وقال المعهد إنه استخدم المجاهر الإلكترونية الدقيقة لالتقاط صور مفصلة لكائنات في منتهى الصغر، بحيث لا يمكن رؤيتها باستخدام المجهر العادي. وقد تم تلوين صور الفيروس لتسهيل عرضه.









كما أشارت الأبحاث إلى أن الأطباء قاموا باستخراج عينات من الفيروس، للوصول إلى صورة دقيقة لشكل الفيروس في جسم المريض والبدء في اختبار الأدوية والعقاقير الطبية.









ولفتت الأبحاث إلى أن الفيروس الجديد "كورونا " الذي أطلقوا عليه اسم " كوفيد 19" ، لا يختلف عن شكل الفيروس الذي ظهر في 2002 المعروف باسم "السارس".