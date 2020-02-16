AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

مش ملاحظ حاجة.. رامي جمال وزوجته يتصدران تريند يوتيوب ..فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:45 ص
رامي جمال وزوجته
رامي جمال وزوجته
Advertisements
شروق ابراهيم
تصدر الفنان رامي جمال وزوجته ناريمان تريند موقع يوتيوب بأغنيتهما الجديدة " مش ملاحظ حاجة" بعد مرور يومين على طرحها من ألبوم "أنا اوحدي". 

وتعد هذه الأغنية هي الأولى التي تجمعهما سويًا، كما أنها بمثابة رجوع للمطربة ناريمان بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.

تقول كلمات الأغنية: "مش ملاحظ حاجة غريبة .. إن شكلى احْلَو مثلًا لما سيبتك .. وإنى مش لايقة إنى أكون فعلا حبيبتك ..آه صحيح والحياة احلَوّت فى غِيبتك .. لا ملاحظ إن أنا مرتاح  .. زهقت خناق ملل وجراح .. كأنك شَر سابنى وراح .. وقُربك منى هَمّ انّزَاح .. بنزل وأجى وقت ما أعوز .. مفيش فى حياتى لَوّيِة بُوز .. بقيت دلوقتى أقول للناس أنا محظوظ".

"مش ملاحظ حاجة"  كلمات أحمد المالكي، وألحان: رامي جمال، وتوزيع موسيقي و تسجيل: وسام عبد المنعم، وميكساج هاني محروس.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رامي جمال يوجه رسالة خاصة لزوجته .. والأخيرة ترد

بعد ساعات من طرحها.. سقف لـ رامي جمال تريند رقم 1 على اليوتيوب

بعد 3 ملايين مشاهدة.. رامي جمال يتصدر جوجل بسبب أغنية سقف

سقف لـ رامي جمال تحقق 4 ملايين مشاهدة

نجوم الغناء يطرحون أغاني سينجل بـ عيد الحب.. كاظم الساهر وآمال ماهر ورامي صبري أبرزهم

النجوم يحتفلون بـ عيد الحب .. آمال ماهر تطرح ماتسبنيش ..كاظم الساهر يقدم آه وآهين.. ديو غنائي يجمع هاني شاكر وريهام عبدالحكيم .. رامي صبري يتألق بـ حياتي مش تمام.. و مي كساب تغنى سنجل

ترشيحاتنا

شاهد.. حوت ضخم يحطم جسده في محاولة للخروج من بين الصخور

وزير الرياضة يدعم الأهلي.. اتحاد الكرة والأمن يبحثان نقل مباراة صن داونز إلى ستاد القاهرة

عرسان الجنة فى الشرابية ماتوا بعد الفرح بـ 4 ساعات .. والدة ندى: طلبت الدعاء لها قبل الزفاف «اللهم آنس وحشتنا».. فيديو وصور

أخبار الرياضة ليلا .. استقبال أسطوري للزمالك .. وزير الرياضة يدعم الأهلي .. حكام مباراتي الترجي في أبطال إفريقيا

اليوبيل الذهبى لـ طلعت مصطفى.. «الربوة» المشروع السباق فى مفهوم التجمعات السكنية

القاهرة تسجل 18 درجة مئوية.. درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شيفروليه اوبترا واوبل وفورد وسيتروين في مزاد جديد فبراير الجاري.. صور

خليك هيلثي.. فطور صحي لخسارة الوزن

الكوليسترول بريء من تصلب الشرايين.. استشاري يفجر مفاجأة عن أمراض القلب