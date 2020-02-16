مش ملاحظ حاجة.. رامي جمال وزوجته يتصدران تريند يوتيوب ..فيديو

تصدر الفنان رامي جمال وزوجته ناريمان تريند موقع يوتيوب بأغنيتهما الجديدة " مش ملاحظ حاجة" بعد مرور يومين على طرحها من ألبوم "أنا اوحدي".





وتعد هذه الأغنية هي الأولى التي تجمعهما سويًا، كما أنها بمثابة رجوع للمطربة ناريمان بعد فترة غياب طويلة عن الساحة الفنية.





تقول كلمات الأغنية: "مش ملاحظ حاجة غريبة .. إن شكلى احْلَو مثلًا لما سيبتك .. وإنى مش لايقة إنى أكون فعلا حبيبتك ..آه صحيح والحياة احلَوّت فى غِيبتك .. لا ملاحظ إن أنا مرتاح .. زهقت خناق ملل وجراح .. كأنك شَر سابنى وراح .. وقُربك منى هَمّ انّزَاح .. بنزل وأجى وقت ما أعوز .. مفيش فى حياتى لَوّيِة بُوز .. بقيت دلوقتى أقول للناس أنا محظوظ".





"مش ملاحظ حاجة" كلمات أحمد المالكي، وألحان: رامي جمال، وتوزيع موسيقي و تسجيل: وسام عبد المنعم، وميكساج هاني محروس.



