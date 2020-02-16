قذرة وبكرها.. أغنية ندم أيمن بهجت قمر على كتابتها

الجدل بإعلان قرار اعتزاله تأليف الأغاني من خلال تغريدة نشرها بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلا: "أنا بقالي ٢٨ سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر".





ومن الأغاني التي ندم أيمن بهجت قمر على كتابها " بعشق امك" للفنان محمد رجب واللبنانية دوللي شاهين التي قدمت خلال أحداث فيلم "المشمهندس حسن".





وصرح أيمن بهجت قمر في أحد البرامج التليفزيونية: "أغنية قذرة ووحشة جدا وزبالة وبكرهها، بس ساعتها كنت محتاج فلوس عشان عليا أقساط واضطريت أكتبها".





وأعلن أيمن بهجت قمر قرار اعتزاله قائلا: "بقالي فترة بفكر جديا في اللي هقوله أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وهعتزل تأليف الأغاني".



