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فن

قذرة وبكرها.. أغنية ندم أيمن بهجت قمر على كتابتها

الأحد 16/فبراير/2020 - 12:43 م
ايمن بهجت قمر
ايمن بهجت قمر
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شروق ابراهيم
أثار الشاعر ايمن بهجت قمر الجدل بإعلان قرار اعتزاله تأليف الأغاني من خلال تغريدة نشرها بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي تويتر قائلا: "أنا بقالي ٢٨ سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر". 

ومن الأغاني التي ندم أيمن بهجت قمر على كتابها " بعشق امك" للفنان محمد رجب واللبنانية دوللي شاهين التي قدمت خلال أحداث فيلم "المشمهندس حسن". 

وصرح أيمن بهجت قمر في أحد البرامج التليفزيونية: "أغنية قذرة ووحشة جدا وزبالة وبكرهها، بس ساعتها كنت محتاج فلوس عشان عليا أقساط واضطريت أكتبها". 

وأعلن أيمن بهجت قمر قرار اعتزاله قائلا: "بقالي فترة بفكر جديا في اللي هقوله أنا قررت إن أغنية مهرجان هي آخر أغنية أنا هكتبها وهعتزل تأليف الأغاني". 

وأضاف أيمن بهجت قائلا: "هنتج بس وهكتب أفلام ومسرح بس أنا بقالي ٢٨ سنة بكتب أغاني وطول الوقت في توتر.. عاصرت أجيال كتير من ١٩٩٢ لحد دلوقتي وخلاص قررت ارتاح من السبق ده".
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