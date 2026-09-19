رئيس جامعة المنصورة يهنئ الطلاب بالعام الجديد ويؤكد على التوسع في البرامج

وجه الدكتور شريف يوسف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، رسالة تهنئة إلى طلاب جامعة المنصورة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، بمناسبة انطلاق العام الجامعي الجديد 2026–2027.

رئيس جامعه المنصوره يرحب بالطلاب الجدد ويتمنى لهم عاما سعيد

ورحب رئيس الجامعة بالطلاب الجدد، متمنيًا لهم بداية موفقة في حياتهم الجامعية، كما رحب بالطلاب القدامى والطلاب الوافدين من مختلف الدول العربية والأجنبية، مؤكدًا حرص الجامعة على توفير بيئة تعليمية مناسبة وداعمة للجميع.

تطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، والتوسع في البرامج والتخصصات الحديثة

وأكد «خاطر» مواصلة جامعة المنصورة جهودها لتطوير منظومة التعليم والبحث العلمي، والتوسع في البرامج والتخصصات الحديثة التي تواكب احتياجات سوق العمل، إلى جانب دعم الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التعاون مع الجامعات والمؤسسات المختلفة.

وأشار إلى أن الجامعة أنهت استعداداتها لاستقبال العام الجامعي الجديد، من خلال تجهيز الكليات والمدن الجامعية والمنشآت والخدمات، بما يسهم في انتظام العملية التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب.

ودعا رئيس جامعة المنصورة الطلاب إلى استثمار سنوات الدراسة في اكتساب العلم والخبرات، والمشاركة في الأنشطة الطلابية، وتنمية مواهبهم وقدراتهم، مؤكدًا اهتمام الجامعة بدعم جميع الطلاب وتوفير فرص متكافئة، بما في ذلك الطلاب ذوو الهمم.

كما أعرب عن تقديره لجهود أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والجهاز الإداري، مؤكدًا أن الجميع شركاء في تحقيق رسالة الجامعة ودعم مسيرتها التعليمية والبحثية.

واختتم رئيس الجامعة رسالته بالتأكيد على مواصلة العمل بروح الفريق.