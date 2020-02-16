مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة يسدل الستار على نسخته الرابعة ..صور

مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة يسدل الستار على نسخته الرابعة

توافد كبير من فنانى العالم للمشاركة فى فعاليات المهرجان على مدار 6 أيام

تكريم عدد من نجوم الفن صانعى السينما المصرية

تكريم أكبر رائدة ريفية بأسوان





فعاليات متميزة شهدتها محافظة أسوان خلال مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة الذي أقيم على مدار 6 أيام.





وأسدل الستار على مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة فى دورته الرابعة والتى أقيمت فاعلياتها بمدينة أسوان ، بحضور حشد كبير من نجوم الفن ، بالإضافة للواء أشرف عطية محافظ أسوان، وقدم الحفل الإعلامية جاسمين طه زكى وأخرجه هشام عطوة.





وتوافد الفنانون على مقر حفل الختام، وأطلت الفنانة بسمة على الجمهور بفستان أسوانى مميز كانت قد اشترته من أسوان خلال مشاركتها فى المهرجان، وتوافد عدد كبير أيضًا على الحفل الختامى والذى بدأ بالسلام الجمهورى ثم عرض برومو قصير من فعاليات دورة هذا العام.





وقال الناقد السينمائى أندرو محسن المدير الفنى للمهرجان، إن المهرجان حرص على تنوع أفلام المهرجان لإرضاء كافة المشاهدين، كما تم ترجمة كل أفلام المهرجان لأول مرة وشاهدنا قضايا عديدة تمس واقع المرأة وهو ما لمسه جمهور أسوان، وبجانب العروض أقيمت ورشًا تقدم لها ألف شاب تم تدريب 210 منهم على طرق صناعة الفيلم.

وتم توزيع جوائز المهرجان وتكريم 3 من صانعات السينما، في حفل ختام المهرجان وهن المنتجة ناهد فريد شوقي والمونتيرة رحمة منتصر ومونتيرة النتيجاتيف ليلي السايس، وذلك ضمن حرص المهرجان على الإحتفاء سنويا بصانعات السينما المصريات والعاملات خلف الكاميرا.

وتم منح جائزة أفضل فيلم في مسابقة الأفلام الطويلة إلي الفيلم الروائي (Aga's House) "منزل آجا"، وهو إنتاج 4 دول هي كوسوفو، ألبانيا، كرواتيا، فرنسا، سيناريو وإخراج لينديتا زيتشيراي، وتدور أحداث الفيلم من خلال مجموعة من النساء المختلفات يعشن معًا في منطقة جبلية نائية، والرجل الوحيد في هذا المنزل هو آجا، ابن إحدى هؤلاء النسوة، وتقع مشكلة مفاجئة لهم ليصبح آجا هو المنوط بإصلاح الأمر.

فيما حصد جائزة لجنة التحكيم الفيلم التسجيلي (Confucian Dream) "الحلم الكونفوشيوسي"، وهو إنتاج أمريكي صيني من إخراج وتصوير ميجي لي، وخلال الأحداث نتابع تشاويان، التي تخرجت في مجال تقني، وتحاول الإجابة على فراغها الداخلي في دراسة كتابات كونفوشيوس، وتريد نقل الأسس الأخلاقية لهذه المدرسة الفلسفية التقليدية لابنها الصغير تشن.

وفاز بجائزة أفضل سيناريو فيلم التحريك (Bombay Rose) "زهرة بومباي"، وهو إنتاج هندي فرنسي بريطاني سيناريو وإخراج جيتانجالي راو، وبطولة سيللي خاري، أميت ديوندي، جارجي شيتول، وخلال الأحداث نتابع ثلاث قصص من الحب المستحيل في مدينة بومباي.

كما حصد جائزة أفضل مخرج لينديتا زيتشيراي عن الفيلم الروائي (Aga's House) "منزل آجا"، وفاز بجائزة أفضل ممثل الفنان مروان كينزاري عن الفيلم الروائي الهولندي (Instinct) "غريزة"، وهو من إخراج هالينا راين، وتتابع الأحداث طبيبة نفسية مخضرمة، مفتونة تمامًا بالجاني الذي تعالجه في مؤسسة عقابية، على الرغم من خبرتها وتجربتها العملية الكبيرة.

ونجحت الفنانة روزافا كلاج في حصد جائزة أفضل ممثلة عن الفيلم الروائي (Aga's House) "منزل آجا"، ومنحت لجنة التحكيم تنويه خاص إلي الفيلم الروائي (The Names of the Flowers) "أسماء الزهور"، في عرضه الإفريقي والعربي الأول، وهو إنتاج بوليفي أمريكي كندي، سيناريو وإخراج بهمن تافوسي، والفيلم التسجيلي (Balole, The Golden Wolf) "ذئب بالولي الذهبي"، وهو سيناريو وإخراج عائشة كلوي بورو. وذهبت جائزة لجنة تحكيم النقاد إلي فيلم منزل آجا إخراج لينديتا زيتشياري.

كما فاز بجائزة لجنة تحكيم الفيلم اليورو متوسطي مناصفة فيلم تأتون من بعيد إخراج أمل رمسيس، إنتاج مصر ولبنان وإسبانيا، وفيلم إحكيلي إخراج ماريان خوري إنتاج مصر، كما حصد الفيلم أيضا جائزة مسابقة الفيلم المصري.

وحصد جائزة أفضل فيلم بمسابقة الأفلام القصيرة فيلم التحريك (Daughter) "ابنة"، المرشح لأوسكار أفضل فيلم تحريك قصير أيضا وهو سيناريو وإخراج داريا كاشيفا، وتدور الأحداث في إحدى غرف المستشفى، حيث تذكرت الابنة لحظة من طفولتها عندما كانت تحكي لأبيها عن تجربتها مع طائر مصاب، وامتدت لحظة سوء التفاهم والاحتضان المفقود إلى سنوات عديدة حتى وصلت إلى غرفة المستشفى.

كما ذهبت جائزة أفضل مخرج إلي إنجي عبيد عن الفيلم التسجيلي (Pacific) "باسيفيك"، وتدور الأحداث داخل برج "باسيفيك" في بروكسل المعروف باسم "برج الانتحار"، بعد العديد من حالات ومحاولات الانتحار التي وقعت فيه منذ السبعينيات وحتى اليوم.

وفاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة فيلم التحريك الفرنسي (Sheep, Wolf and a cup of Tea) "الأغنام والذئب وكوب الشاي" في عرضه الأول في أفريقيا والدول العربية، سيناريو وإخراج ماريون لاكورت، وتدور أحداث الفيلم في الليل، بينما ينغمس أفراد الأسرة في طقوس غريبة قبل النوم، يستدعي الطفل ذئبًا من أسفل صندوق مخفي تحت سريره، فتقوم الخراف المفزوعة بمحاصرة باب غرفته.

ومنحت لجنة التحكيم تنويه خاص إلي الفيلم البرازيلي الروائي (To Us, Lonely Ones)"من أجلنا، نحن المنعزلون"، وهو إخراج جيليرمي دي أوليفيرا، وبطولة بولا زانيتي، أندريه بالتيري، وتدور أحداثه عن امرأة شابة تخوض تجربة خاصة في ليل المدينة. كما منحت اللجنة تنويه خاص أيضا إلي الفيلم التسجيلي المصري (!Heart, You Deserve That) "تستاهل يا قلبي" في عرضه العالمي الأول، وهو سيناريو وإخراج لمياء إدريس، وتدور أحداث الفيلم عن الضغوط الاجتماعية التي تمر بها النساء غير المتزوجات اللاتي تجاوزن الثلاثين من العمر.

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ورأس لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل المخرجة وكاتبة السيناريو الهولندية ميكا دي يونج وتضم في عضويتها المنتج الروماني أليكس تيودورسكو والفنانة التونسية سهير بن عمارة والمنتج والمخرج الفلبيني كافن دي لاكروز، والنجمة المصرية منة شلبي، وتضم لجنة تحكيم مسابقة الفيلم القصير في عضويتها النجمة المصرية بشري والناقد السينمائي ماسيمو ليتشي والمخرجة والمنتجة النيجيرية ملدريد أوكوا.

كما ضمت لجنة تحكيم مسابقة الفيلم المصري كل من الفنانة سلوى خطاب والمخرج شريف البنداري والمخرجة ماجي مرجان، ويرأس لجنة تحكيم جائزة الاتحاد الأوروبي المنتجة التونسية درة بوشوشة رئيسًا، وعضوية الناقد اللبناني الكبير إبراهيم العريس والممثلة المصرية رانيا يوسف والممثلة السورية جومانا مراد، كما تتشكل لجنة تحكيم جمعية النقاد من الناقد أسامة عبد الفتاح رئيسًا وعضوية كل من الناقدة أمل الجمل والناقدة بسنت حسن.

وكرمت إدارة مهرجان أسوان الدولى لأفلام المرأة، فى حفل ختام نسخته الرابعة بمدينة أسوان "مكة عبد اللاه" أكبر رائدة ريفية فى مصر ابنة محافظة أسوان مركز كوم أمبو، لدورها البارز فى مجال المرأة، والذى تخطى 33 عاما.