لحظة سقوط صواريخ قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد.. شاهد

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو عن تفاصيل سقوط صواريخ وسط بغداد.







وقال مصدر أمنى إن 4 صواريخ سقطت قرب السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، ودوت أصوات صفارات الإنذار في أنحاء مجمع السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء المحصنة.



