لحظة سقوط صواريخ قرب السفارة الأمريكية وسط بغداد.. شاهد

عرضت فضائية "روسيا اليوم" مقطع فيديو عن تفاصيل سقوط صواريخ وسط بغداد.
وقال مصدر أمنى إن 4 صواريخ سقطت قرب السفارة الأمريكية في العاصمة العراقية بغداد، ودوت أصوات صفارات الإنذار في أنحاء مجمع السفارة الأمريكية بالمنطقة الخضراء المحصنة.
كانت السفارة الأمريكية في بغداد وقواعد تضم قوات أمريكية قد تعرضت إلى 19 هجوما صاروخيا منذ نهاية أكتوبر الماضي، وازدادت بعد مقتل قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني قرب مطار بغداد بضربة جوية أمريكية مطلع يناير الماضي، فيما لم تتبن أي جهة الهجوم الصاروخي قرب السفارة الأمريكية اليوم.