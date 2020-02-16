حوار.. عزيز الشافعي: عمرو دياب سبب أحلى مفاجأة في حياتي.. والزمالك في انتظاره مباريات صعبة.. زي مانتي من أهم الأغاني في مشواري

يعيش الملحن والشاعر عزيز الشافعي نجاحات كبيرة مع عدد من الفنانين، في مقدمتهم الهضبة عمرو دياب ، الذي شارك بتلحين وكتابة الأغاني في ألبومه "سهران" بأكثر من أغنية.





ولم يكن النجاح مقتصرا على أغاني عزيز الشافعي مع عمرو دياب، بل خاص تجربة غنائية جديدة مع الفنان رامي صبري بأغنية "حياتي مش تمام" التي طرحت في نفس توقيت طرح ألبوم الهضبة، ورغم ذلك حققت نجاحا كبيرا.





وتحدث عزيز الشافعي لـ "صدى البلد" عن ألبوم عمرو دياب وأغنية رامي صبري، تتويج الزمالك بكأس السوبر الأفريقي كونه زملكاويا مخلصا، وأيضا كشف لنا عن جديده.





وإلى نص الحوار..







هل كنت تتوقع فوز الزمالك بكأس السوبر الأفريقي؟

لم أتوقع فوز الزمالك لأن فريق الترجي منافس شرس ومستواه عالٍ، وكان مستوى الزمالك كان مهزوزا في الدوري خلال الفترة الماضية، قدم لاعبو الزمالك أداءً رجوليا ومشرفا لمصر، ويستحق نادي الزمالك زعامة أفريقيا في 2020.





ماذا تنتظر من الفريق الأبيض؟

الزمالك أمامه مباريات صعبة خلال الفترة المقبلة، حيث سيلتقى بالأهلي مرتين والترجي كذلك، والأهلى مستواه عالٍ للغاية بل وأقوى من الترجي وأتمنى مرور المباريات على خير للزمالك بأفضل نتائج.





كيف وجدت تعليق عمرو دياب على صورته مع دينا الشربيني بأغنية "زي مانتي" للاحتفال بعيد الحب؟

أعجبت كثيرا بالصورة التي نشرها عمرو دياب والتعليق عليها بأغنية "زي مانتي" للاحتفال بعيد الحب.





هل ستسحب أغنية " زي مانتي" البساط من باقي أغاني الألبوم؟

أنا معجب وسعيد كثيرا بردود الأفعال على أغنية "زي مانتي"، وهي أغنية مختلفة عن باقي الأغاني التي قدمتها لعمرو دياب في ألبوم "سهران".





"زي مانتي" من أهم الأغاني في مشواري الفني، وأيضا ستحظى بأهمية كبيرة ضمن أغنيات الألبوم.





ماذا أضاف عمرو دياب لمسيرتك الفنية؟

عمرو دياب إضافة كبيرة لأي ملحن أو شاعر يتعاون معه، وبمثابة حلم تحول لحقيقة وشرف كبير لي أن أشارك في ألبوم "سهران"، وقدمت لعمرو دياب حتى الآن 5 أغنيات، وأجمل ما في الأمر أن يكون اسم الألبوم بأغنية من ألحاني وهي "سهران"، وأشكر الهضبة على ثقته في شغلي وتقديره لجهوده.





تسمية ألبوم عمرو دياب بأغنية سهران "من ألحانك" كانت مفاجأة أم كنت متوقع؟

كانت مفاجأة، وأعتبرها من أحلى المفاجآت في حياتي.





هل كان طرح أغنية "حياتي مش تمام" لـ رامي صبري بالتزامن مع طرح أغاني عمرو دياب مجازفة ؟

مجازفة كبيرة بالتأكيد أن يختار رامي صبري طرح أغنية "حياتي مش تمام"، بالتزامن مع ألبوم عمرو دياب، لكن الأغنية جميلة ورامي صبري غناها بشكل مميز، وأنا متفائل بالأغنية، وأصبحت تريند "يوتيوب" من أول ساعة بعد طرحها.





لماذا تحرص على التعاون مع رامي صبري؟

في المقام الأول رامي صبري فنان كبير وصوت عظيم وبيننا كيمياء، وسبق وتعاونا في أغنية "أهد الدنيا" التي أحدثت نقلة في الموسيقى، وكانت جديدة على رامي صبري.





ما جديدك على مستوى الغناء والتلحين؟

أحرص على التعاون مع جميع الفنانين لكي أقدم أشياءً مميزة لأن القادم والجديد سيكون مختلفا عن "اللي فات".



