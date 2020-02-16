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منوعات

واتساب تحذر مستخدميها من تداول هذه الرسائل.. صور

الأحد 16/فبراير/2020 - 02:29 م
صدى البلد
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مريم صليب
تسعى دول العالم في هذه الأيام، ودخلت في صراع مع الزمن للوصول إلى حل سريع ودواء لوقف انتشار فيروس كورونا والعلاج منه بأسرع وقت، إلا أن الجهود حتى الآن لم تسفر عن أي نتائج إيجابية. 
وفقًا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية ، أن أحدهم نشر تغريدة عبر تويتر يوضح أن العلم توصل لحل منزلي للقضاء على كورونا، تفاعل الرواد مع التغريدة إلا أنهم سألوا عن مصدر كلامه، وقال رسالة عبر واتساب. 

قال المستخدم، إن وصلته رسالة عبر تطبيق واتساب أن العلماء في الصين توصلوا لحل سينهي على فيروس كورونا من خلال تناول الثوم قبل النوم وبعض الأطعمة الأخرى، إلا أن الصحة الصينية نفت ذلك تمامًا. 

وأكدت الصحة الصينية، أن العلماء والباحثون يعملون ليلاً ونهاراً لا وصول إلى عقار طبي ينهي على الفيروس، أما عن شركة واتساب حذرت مستخدميها من تلك الرسالة، مشيرًا إلى أنه يجب عليهم مسحها فورًا حتى لا تزويد الشائعات. 
واتساب تحذر مستخدميها من تداول هذه الرسائل.. صور
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