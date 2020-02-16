وزير الخارجية الإماراتي يستقبل إيفانكا ترامب

استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، مستشارة الرئيس الأمريكي وابنته إيفانكا ترامب، وذلك على هامش زيارتها للإمارات للمشاركة في منتدى المرأة العالمي - دبي 2020.





وجرى خلال اللقاء، الذي عقد في قصر البحر بأبوظبي، بحث علاقات الشراكة والتعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.





ورحب الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بزيارة مستشارة الرئيس الأمريكي، مؤكدًا أن دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية تربطهما علاقات صداقة وتعاون إستراتيجي، وهناك حرص مستمر على تعزيزها وتنميتها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.





من جانبها، أعربت إيفانكا ترامب عن سعادتها بالتواجد في الدولة والمشاركة في منتدى المرأة العالمي، مشيدة بالعلاقات الإستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية.



