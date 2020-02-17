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برلمان

صناعة البرلمان: نتمنى غزو العالم بقميص مصنوع من القطن المصري

الإثنين 17/فبراير/2020 - 07:00 ص
القطن المصرى
القطن المصرى
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معتز الخصوصى
قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الحكومة ولجنة الصناعة بالبرلمان لديهما رؤية واضحة بشأن أنه لن تتقدم دولة إلى الأمام بدون نهضة صناعية ، مشيرا إلى أن صناعة النسيج تحتل المرتبة الأولى فيها ويعمل بها أكثر من مليون عامل.

وأكد فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن صناعة النسيج لابد ان تعود كما كانت من اهم الصناعات فى السوق الافريقى التى تعتبر مصر قائدته فى القارة السمراء ، خاصه فى ظل وجود توجه رئاسى بتطوير قطاع النسيج فى مصر.

وأشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أننا نأمل أن يكون لدينا قميص مصنوع من القطن المصرى  يغزو العالم، وحينما نسافر فى الخارج نجد معروض ، حتى نعتز صناعتنا المصرية.

وكان هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، قال إن الاجتماع الذي تم مع الرئيس السيسي حول الغزل والنسيج استمر إلى ساعتين ونصف، موضحا أن هناك برنامج يبدأ من تجارة الأقطان. 

وأَضاف «هشام توفيق» خلال مداخلة هاتفية على قناة «ON E» أنه سيتم تدريب وتأهيل للعودة الي المنافسة لإنتاج الأقطان التي تباع بـ 300 دولار خارج مصر، مؤكدا أنه سيكون هناك تعاون لمشروعات عملاقة لتطوير قطاع الغزل في مصر والعمل على التصدير.

وأوضح  وزير قطاع الأعمال، أننا نسعى لتصنيع منتجات من القطن المصري وتصديرها بدلا من تصدير القطن الخام، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تشهد عودة للصناعة المصرية للملابس.

وأشار «هشام توفيق» إلى أنه يجرى مسابقة لإنتاج أول قميص كامل التصنيع من القطن المصري بجودة عالية، منوها إلى أن معايير العمل لابد أن تتغير ولا بد من مساعدة الشركات التي تقدم الإنتاج وتحقق ربح التسويق التجاري.

ولفت إلى أن هناك تجارب تمت في بني سويف وأسيوط لعودة استلام الأقطان في المزارع ويتم تطبيقها العام القادم ليحصل المزارع على أعلى الأسعار.
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