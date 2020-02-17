صناعة البرلمان: نتمنى غزو العالم بقميص مصنوع من القطن المصري

قال النائب فوزى فتى، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، إن الحكومة ولجنة الصناعة بالبرلمان لديهما رؤية واضحة بشأن أنه لن تتقدم دولة إلى الأمام بدون نهضة صناعية ، مشيرا إلى أن صناعة النسيج تحتل المرتبة الأولى فيها ويعمل بها أكثر من مليون عامل.





وأكد فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن صناعة النسيج لابد ان تعود كما كانت من اهم الصناعات فى السوق الافريقى التى تعتبر مصر قائدته فى القارة السمراء ، خاصه فى ظل وجود توجه رئاسى بتطوير قطاع النسيج فى مصر.





وأشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أننا نأمل أن يكون لدينا قميص مصنوع من القطن المصرى يغزو العالم، وحينما نسافر فى الخارج نجد معروض ، حتى نعتز صناعتنا المصرية.



