مسابقة لإنتاج أول قميص من القطن المصري بجودة عالية.. برلمانيون: النسيج من أهم الصناعات فى السوق الإفريقى.. هدفنا إنتاج عالى الجودة ينافس فى التصدير للخارج

قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الاجتماع الذي تم مع الرئيس السيسي حول الغزل والنسيج استمر ساعتين ونصف، موضحا أن هناك برنامجا يبدأ من تجارة الأقطان.





وأَضاف «هشام توفيق» خلال مداخلة هاتفية على قناة «ON E» أنه سيتم التدريب والتأهيل للعودة إلى المنافسة فى انتاج الأقطان التي تباع بـ 300 دولار خارج مصر، مؤكدا أنه سيكون هناك تعاون لمشروعات عملاقة لتطوير قطاع الغزل في مصر والعمل على التصدير.





وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن الحكومة نسعى لتصنيع منتجات من القطن المصري وتصديرها بدلا من تصدير القطن الخام، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تشهد عودة الصناعة المصرية للملابس.





وأشار «هشام توفيق» إلى أنه تجرى حاليا مسابقة لإنتاج أول قميص كامل التصنيع من القطن المصري بجودة عالية، منوها إلى أن معايير العمل لابد أن تتغير ولا بد من مساعدة الشركات التي تقدم الإنتاج وتحقق ربح التسويق التجاري.





ولفت إلى أن هناك تجارب تمت في بني سويف وأسيوط لعودة استلام الأقطان في المزارع ويتم تطبيقها العام القادم ليحصل المزارع على أعلى الأسعار.