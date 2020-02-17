مسابقة لإنتاج أول قميص من القطن المصري بجودة عالية.. برلمانيون: النسيج من أهم الصناعات فى السوق الإفريقى.. هدفنا إنتاج عالى الجودة ينافس فى التصدير للخارج

- صناعة البرلمان: نتمنى أن ننتج قميصا من القطن المصرى يغزو العالم
- لجنة الصناعة تكشف عن خطة لإعطاء صناعات الغزل والنسيج قبلة الحياة
- برلمانى: نأمل أن يكون لدينا قطن مصرى بجودة عالية وسعر مناسب
قال هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، إن الاجتماع الذي تم مع الرئيس السيسي حول الغزل والنسيج استمر ساعتين ونصف، موضحا أن هناك برنامجا يبدأ من تجارة الأقطان.
وأَضاف «هشام توفيق» خلال مداخلة هاتفية على قناة «ON E» أنه سيتم التدريب والتأهيل للعودة إلى المنافسة فى انتاج الأقطان التي تباع بـ 300 دولار خارج مصر، مؤكدا أنه سيكون هناك تعاون لمشروعات عملاقة لتطوير قطاع الغزل في مصر والعمل على التصدير.
وأوضح وزير قطاع الأعمال، أن الحكومة نسعى لتصنيع منتجات من القطن المصري وتصديرها بدلا من تصدير القطن الخام، لافتا إلى أن المرحلة القادمة تشهد عودة الصناعة المصرية للملابس.
وأشار «هشام توفيق» إلى أنه تجرى حاليا مسابقة لإنتاج أول قميص كامل التصنيع من القطن المصري بجودة عالية، منوها إلى أن معايير العمل لابد أن تتغير ولا بد من مساعدة الشركات التي تقدم الإنتاج وتحقق ربح التسويق التجاري.
ولفت إلى أن هناك تجارب تمت في بني سويف وأسيوط لعودة استلام الأقطان في المزارع ويتم تطبيقها العام القادم ليحصل المزارع على أعلى الأسعار.
وقال فوزى فتى ، أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان أن الحكومة ولجنة الصناعة بالبرلمان لديهما رؤية واضحة بشأن أنه لن تتقدم دولة إلى الأمام بدون نهضة صناعية ، مشيرا إلى أن صناعة النسيج تحتل المرتبة الأولى فيها ويعمل بها أكثر من مليون عامل.
وأكد فتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن صناعة النسيج لابد ان تعود كما كانت من اهم الصناعات فى السوق الافريقى والتى تعتبر مصر قائدته فى القارة السمراء ، خاصه فى ظل وجود توجه رئاسى بتطوير قطاع النسيج فى مصر.
وأشار أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان إلى أننا نأمل أن يكون لدينا قميص مصنوع من القطن المصرى يغزو العالم ، وحينما نسافر فى الخارج نجد معروض ، حتى نعتز صناعتنا المصرية.
وقال سمير البطيخى، عضو لجنة الصناعة بالبرلمان :نستهدف أن يكون لدينا مستوى إنتاج عالى ينافس فى التصدير بالأسواق العالمية، خاصة وأن سوق المنسوجات عليه طلب كبير جدا.
وأشار البطيخى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن إطلاق أول مسابقة لإنتاج أول قميص من القطن المصري بجودة عالية أمر جيد جدا، ونتمنى أن يكون لدينا قطن مصرى بجودة عالية وسعر مناسب لا يكون مبالغ فيه.
وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان أن حجم تصدير الملابس إلى الخارج كبير جدا، ولو استطاعت مصر أن تأخذ لنفسها حصة فيه فإنه سيكون أمرا جيدا جدا.
وأشاد هاني النواصرة عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بجهود الرئيس السيسي ووزير قطاع الأعمال بشأن تدريب وتأهيل تعاون لمشروعات عملاقة لتطوير قطاع الغزل والنسيج في مصر والعمل على التصدير.
وقال "النواصرة" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن قطاع الغزل والنسيج في مصر مر بتجربة صعبة جدًا بعد أن كان من أهم وأعرق الصناعات في مصر، مؤكدًا أن الوزارة تقوم حاليا بخطة لتطوير مصانع الغزل والنسيج حول الجمهورية،
وأشار عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، إلى أن مصانع الغزل والنسيج بها آلات وماكينات عمرها يرجع لـ1898عام وتحقق خسائر فادحة، ولذلك صكشفت الوزارة عن خطتها امام لجنة الصناعة بالبرلمان فجاءت الخطة عن طريق عمل منطقة صناعية تضمن مصانع الغزل والنسيج وتتصرف في الأراضي التابعة للمصانع القديمة عن طريق بيعها من أجل شراء ماكينات وأجهزة حديثة تتواكب مع تطور العصر.