لماذا سُمي كورونا بهذا الاسم؟ أستاذ أمراض صدرية يجيب

وأوضح خلال لقائه ببرنامج حديث المساء المذاع عبر فضائية mbc مصر أن الفيروس يعيش في الحيوانات لذلك ظهر في أسواق الحيوانات في الصين.

















وتابع: المناعة لا تقوى بالأدوية لكن من خلال النوم الجيد والأكل السليم وبيئة خالية من التلوث .









يشار إلى أن فيروس "كورونا " يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).





