لماذا سُمي كورونا بهذا الاسم؟ أستاذ أمراض صدرية يجيب

وتابع: المناعة لا تقوى بالأدوية لكن من خلال النوم الجيد والأكل السليم وبيئة خالية من التلوث.
يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التي تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).
يذكر أن اللجنة الوطنية الصينية للصحة أعلنت اليوم، الأحد، عن تعافى 1323 مصابا بـ فيروس كورونا الجديد "كوفيد-19"، ليصل عدد حالات التعافى إلى 9419 مريضا، مؤكدة أنهم خرجوا من المستشفيات بعد تلقى العلاج اللازم، حتى نهاية أمس، السبت.