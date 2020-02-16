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اقتصاد

افتتاح الفرع 96 لبنك التعمير والإسكان

الأحد 16/فبراير/2020 - 06:45 م
احمد عبد القوى
قام حسن غانم رئيس مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان والعضو المنتدب بافتتاح أحدث فروع البنك " فرع منوف" بمحافظة المنوفية بحضور محمد موسي نائب محافظ المنوفية والنائب أسامة شرشر الصحفي وعضو مجلس النواب، ووليد مطر مساعد العضو المنتدب للتجزئة المصرفية والفروع بالإضافة الي عدد كبير من قيادات البنك.

 
أوضح غانم ان فرع البنك بمدينة منوف هو الفرع رقم 96 ضمن سلسلة فروع البنك بجميع محافظات مصر ويأتي ذلك في إطار استراتيجية التوسع الجغرافي والتي تهدف هذا العام الي الوصول بعدد فروع البنك الي 110 أفرع بنهاية العام الجاري لتقديم خدمات البنك المصرفية  الي أكبر عدد من العملاء لزيادة الحصة السوقية تحت مظلة الشمول المالي.

  
وصرح  غانم بأن البنك يسير قدما في التوسع في تقديم الخدمات الرقمية حيث تم اطلاق خدمتي Mobile banking و internet banking خلال شهر فبراير هذا العام وجار التجهيز لافتتاح أول فرعين الكترونيين للبنك بنهاية هذا العام. كما يتم التوسع في منتجات التجزئة المصرفية لجذب شرائح جديدة من العملاء و خاصة في المناطق التي لا تتوافر فيها الخدمات المصرفية.
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