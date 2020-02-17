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تكنولوجيا

تحديث جديد على Android Auto لإخبار السائقين بدرجات الحرارة الفعلية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:15 ص
تحديث جديد على Android
تحديث جديد على Android Auto لإخبار السائقين درجات الحرارة
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ندى على
ذكر موقع  Android Community أن شركة جوجل قامت بتحديث تطبيقها  Android Auto بحيث سيصبح قادرا على إخبار المستخدمين درجة الحرارة الفعلية وظروف الطقس أثناء القيادة. 

وسيرى السائقين على لوحات تطبيق Android Auto درجات الحرارة بدقة، وبذلك تصبح النسخة المحسنة من التطبيق، . 

وكان التحديث السابق يظهر شاشات التطبيق بالبدء في إظهار درجة الحرارة المحلية، واشتكى عدد كبير من المستخدمين بأن التطبيق لا يستطيع إظهار درجة الحرارة بدقة، وبالتالى يرتكبون أخطاء خاصة بالقيادة في أوقات الطقس غير المستقر. 

وتم تغيير اسم الخاصية من اسم  Weather "الطقس" إلى Temperature " درجة الحرارة"، وبالنسبة لكل المستخدمين الذين لم يجروا تحديثه حتى الآن فسيجدوا أيقونة ستظهر الطقس إلى جانب درجة الحرارة على الشريط الموجود على التطبيق. 

وتطبيق Android Community هو تطبيق مجانى من تطوير شركة جوجل لمساعدة السائقين على استخدام هواتفهم الأندرويد والتطبيقات المختلفة على أجهزتهم بسلاسة أثناء القيادة، والتطبيق مصمم بحيث يساعد السائق على تركيز انتباهه على الطريق وفى نفس الوقت يستطيع الوصول إلى الخدمات والتطبيقات المختلفة من جهاز الأندرويد. 

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