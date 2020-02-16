صور.. "مستقبل وطن" يكرم 20 من أبطال الكونغ فو بنادي مطوبس

كرم حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف في محافظة كفر الشيخ 20 ناشئا من أبطال الجمهورية في الكونغ فو تحت 15 سنة من أبناء نادى مطوبس الرياضى وذلك تحت رعاية المهندس فوزي الرفاعي أمين الحزب بالمحافظة والمحاسب احمد جعفر أمين التنظيم يأتي ذلك فى إطار تكريم الحزب للمتفوقين والمتميزين في جميع المجالات.





قالت الدكتورة فريدة عبده أمين الحزب بمركز مطوبس إن حفل التكريم أقيم بجمعية تنمية المجتمع بقرية ابيانة بالتنسيق مع الوحدة الحزبية بالقرية حيث تم تكريم 20 لاعبا من أبطال الجمهورية في لعبة الكونغ فو تحت 15 سنة وتم منحهم شهادات تقدير ومبالغ مالية لتشجيعهم على التفوق الدراسي والرياضي كما تم تكريم مدربهم الكابتن محمد منصور.





جاء ذلك بحضور إيهاب المسماري أمين التنظيم بمركز مطوبس وإيمان النحراوى أمينة المرأة بالمركز وعدد من قيادات وأعضاء الحزب.



