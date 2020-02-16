المنع في انتظار المخالفين.. تفاصيل قرار هاني شاكر بمنع التعامل مع مطربي المهرجانات

استجاب الفنان هاني شاكر، "نقيب المهن الموسيقية"، لمطالب الجمهور بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وأصدر بيانا جديدًا يحذر فيه من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.









وجاء نص البيان كالتالي "علي جميع المنشآت السياحية والبواخر النيلية والملاهي الليلية والكافيهات عدم التعامل مع من يطلق عليهم مطربي المهرجانات، ومن يخالف ذلك القرار سوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بما في ذلك إصدار قرار بعدم التعامل مع المنشأة المخالفة لهذا القرار".









يذكر أن الأزمة بدأت عندما أحيا كل حسن شاكوش، وعمر كمال حفل استاد القاهرة الدولي.