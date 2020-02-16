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مرأة

تؤثر على فرص الحمل.. مخاطر انسداد قناة فالوب بـ الرحم

الأحد 16/فبراير/2020 - 10:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
قال الدكتور أحمد عاصم الملا استشاري الحقن المجهري والمناظير النسائية وعلاج العقم، إن انسداد قناة فالوب حالة مرضية قد تواجه بعض الزوجات وتؤثر سلبًا على فرص حدوث الحمل، وذلك لأن قناة فالوب مسئولة عن انتقال البويضة الناضجة من المبيض إلى الرحم، ولكن في حال حدث انسداد في أحدهما أو كلاهما ستتعرقل هذه الخطوة المهمة ويفشل حدوث الحمل.

وأوضح الدكتور أحمد عاصم أن قناة فالوب هي قناة زوجية تتكون من أنبوبتين تقع كل منهما على جانبي الرحم، وقد يحدث الانسداد لإحداهما أو كلاهما نتيجة وجود أورام ليفية على المبيض أو داخل الرحم بشكل كبير يضغط على الأنابيب ذاتها، وقد يحدث أيضا في حال تعرض السيدة لعملية جراحية كعمليات الكحت، وعمليات استئصال الأورام الليفية، وعملية الزائدة الدودية أو حتى الولادة القيصرية.


واستكمالا لأسباب انسداد قناة فالوب، أضاف الدكتور أحمد عاصم، أن انسداد الأنابيب قد يكون عيبا خلقيا دون الإصابة بأي من الأمراض التي أشرنا إليها، أو أن تكون التهابات ناتجة عن أنواع مختلفة من الميكروبات أو الالتهابات البكتيرية تسببت في انسداد قناة فالوب والذي يمكن تشخيصه بأكثر من طريقة سواء من خلال إجراء أشعة بالصبغة لرصد الانسداد من عدمه، أو من خلال حقن سائل مائي داخل الرحم، ومراقبة مرور هذا السائل عبر الأنابيب، أو عن طريق عمل منظار البطن وهو التشخيص الأكثر دقة لرصد الحالة ومعرفة سببها.
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