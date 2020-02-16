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توك شو

عندنا بيوت مفتوحة.. عمر كمال: دي أول غلطة ليا أنا وشاكوش.. فيديو

الأحد 16/فبراير/2020 - 09:18 م
عمر كمال وحسن شاكوش
عمر كمال وحسن شاكوش
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حمزة شعيب
قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن قرار منع مطربي المهرجانات من الغناء، قرار نهائى ولا رجعة فيه، لافتا إلى أن هذا القرار جاء بعد الكلام غير المحترم الذى قيل فى الحفلة العامة أمس بـ إستاد القاهرة.

وتابع شاكر خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد": "الشعب المصري يستحق فنا أكبر من هذه الأغاني، ومطربو المهرجانات لم يحصلوا على عضوية نقابة الموسيقيين، لافتا إلى أن ما يقدم على المسرح لا يليق باسم مصر وقرار النقابة نابع من باب المحافظة على تراث مصر من القيم والأخلاقيات".

ومن جانبه قال عمر كمال مطرب المهرجانات: "إحنا عملنا فيديو إمبارح وشرحنا فيه كل تفاصيل ما حدث فى حفلة إستاد القاهرة، لافتا إلى أنهم عرضوا الأغنية على الفنان هاني شاكر وقال لهم "الأغنية جميلة بس شيلوا الجملة المسيئة منها".

وتابع عمر كمال: "إحنا فوجئنا بالجملة دى فى حفلة الإستاد إحنا كنا غيرنا الجملة"، موضحا: "الأغنية القديمة والنسخة الجديدة منها محذوف منها الكلمة المسيئة و كانوا على فلاشة واحدة وبدون قصد تم تشغيل الأغنية القديمة".

وناشد عمر كمال مطرب نقيب الموسيقيين بمراعاة ظروفهم قائلا: "دى أول غلطة ليا أنا وحسن شاكوش وعاوزين ناكل عيش عشان حالنا ميقفش".

وأكمل: "عشان غلطة واحدة مناكلش عيش فى مصر وحالنا كله يقف إحنا معانا ناس شغالة وبيوت مفتوحة".
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