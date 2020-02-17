Galaxy S II..قصة نجاح Samsung عمرها 9 سنوات

مرت 9 سنوات على واحدة من أشهر قصص نجاحات Samsung الكورية الجنوبية لدرجة أنها وضعته على قمة سوق الهواتف الذكية حتى هذه اللحظة، بعدما قدمت أيقونتها الشهيرة Samsung Galaxy S II لعشاقها حول العالم وبدأت فى تهديد حقيقى لعرش آيفون.





كان Samsung Galaxy S II من أوائل الهواتف الذكية بشاشة كبيرة وكاميرا جبارة بحسابات ذلك الوقت، بالإضافة لنظام تشغيل أندرويد الذكى والذى كان مدعم من جوجل بشدة لمنافسة نظيره ios العامل على أجهزة آيفون الشهيرة، ونجح الهاتف فى إستحواذ حب الملايين عالميًا فور طرحه فى فبراير 2011.





جاء Samsung Galaxy S II بشاشة قياس 4.3 بوصة من نوع Super AMOLED Plus، مع طبقة حماية ضد الخدوش والكسر من نوع Corning Gorilla Glass، لتصبح واحدة من أفضل وأقوى الشاشات فى العالم وقتها.





وامتلك Samsung Galaxy S II معالجًا ثنائيًا قويًا من نوع Exynos 4210 Dual بقوة 1.2 جيجاهرتز، ومعالج رسوميات Mali-400MP4، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائى سعة 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتى 16 و 32 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.





ومن ناحية التصوير احتوى Samsung Galaxy S II على كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.6 وفلاش LED قوى، مع كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابيكسل.





ودعم Samsung Galaxy S II أحدث نظام تشغيل أندرويد وقتها وهو Android 2.3.4 Gingerbread، مع واجهة تشغيل TouchWiz UI 4 الخاصة بسامسونج، مع ميزة الإتصال اللاسلكى Bluetooth 3.0، بالإضافة لبطارية كبيرة قابلة للإزالة سعة 1650 ميللى أمبير، ويعمل بكابل من نوع microUSB 2.0.





وكان يمكنك الحصول وقتها على Samsung Galaxy S II فى 3ألوان هم الأسود والأبيض والوردى، مقابل 170 يورو ما يعادل 3 ألاف جنيه مصري.



