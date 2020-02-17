AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

Galaxy S II..قصة نجاح Samsung عمرها 9 سنوات

الإثنين 17/فبراير/2020 - 05:30 ص
صدى البلد
Advertisements
كريم جمال
مرت 9 سنوات على واحدة من أشهر قصص نجاحات Samsung الكورية الجنوبية لدرجة أنها وضعته على قمة سوق الهواتف الذكية حتى هذه اللحظة، بعدما قدمت أيقونتها الشهيرة Samsung Galaxy S II لعشاقها حول العالم وبدأت فى تهديد حقيقى لعرش آيفون.

كان Samsung Galaxy S II من أوائل الهواتف الذكية بشاشة كبيرة وكاميرا جبارة بحسابات ذلك الوقت، بالإضافة لنظام تشغيل أندرويد الذكى والذى كان مدعم من جوجل بشدة لمنافسة نظيره ios العامل على أجهزة آيفون الشهيرة، ونجح الهاتف فى إستحواذ حب الملايين عالميًا فور طرحه فى فبراير 2011.

جاء Samsung Galaxy S II بشاشة قياس 4.3 بوصة من نوع Super AMOLED Plus، مع طبقة حماية ضد الخدوش والكسر من نوع Corning Gorilla Glass، لتصبح واحدة من أفضل وأقوى الشاشات فى العالم وقتها.

وامتلك Samsung Galaxy S II معالجًا ثنائيًا قويًا من نوع Exynos 4210 Dual بقوة 1.2 جيجاهرتز، ومعالج رسوميات Mali-400MP4، بالإضافة لذاكرة وصول عشوائى سعة 1 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعتى 16 و 32 جيجابايت، مع إمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجية.

ومن ناحية التصوير احتوى  Samsung Galaxy S II على كاميرا أساسية بدقة 8 ميجابيكسل بفتحة عدسة f/2.6 وفلاش LED قوى، مع كاميرا أمامية بدقة 2 ميجابيكسل.

ودعم Samsung Galaxy S II أحدث نظام تشغيل أندرويد وقتها وهو Android 2.3.4 Gingerbread، مع واجهة تشغيل TouchWiz UI 4 الخاصة بسامسونج، مع ميزة الإتصال اللاسلكى Bluetooth 3.0، بالإضافة لبطارية كبيرة قابلة للإزالة سعة 1650 ميللى أمبير، ويعمل بكابل من نوع microUSB 2.0.

وكان يمكنك الحصول وقتها على Samsung Galaxy S II فى 3ألوان هم الأسود والأبيض والوردى، مقابل 170 يورو ما يعادل 3 ألاف جنيه مصري.

Galaxy S II..قصة نجاح Samsung عمرها 9 سنوات
Galaxy S II..قصة نجاح Samsung عمرها 9 سنوات
Galaxy S II..قصة نجاح Samsung عمرها 9 سنوات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تسريبات.. Samsung Galaxy S11 Plus بـ كاميرا 108 ميجابيكسل

اشترى Samsung Galaxy S7 EDGE بـ 3500 جنيه فقط

Samsung تطرح تحديث Android 10 لـ Galaxy Note10+ 5G

حصاد 2019.. أفضل هواتف أندرويد ذكية على مدار السنة

أفضل هواتف ذكية في البطارية لـ 2020.. تعرف على مواصفاتها وأسعارها

أحدث تصنيف.. تعرف على أفضل 4 هواتف ذكية في العالم

ترشيحاتنا

حسن شاكوش: عاوز أعرف سبب منعي من الغناء

أول رد فعل من وزيرة الهجرة على صورة فرش الكوبري بالسجاد

محمد مرجان: انفراجة في إقامة مباراة الأهلي وصن داونز على استاد القاهرة

بعد معاناة.. الصين تكشف عن علاج نهائي لفيروس كورونا

روحاني يكشف حقيقة تنحيه عن رئاسة إيران: قدمت استقالتي بالفعل

الولايات المتحدة تجلي رعاياها من على متن السفينة السياحية جوا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا

أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

طقوس غريبة.. قبائل إثيوبية تنفرد بعادات وتقاليد لا مثيل لها فى العالم.. شاهد