طقوس غريبة.. قبائل إثيوبية تنفرد بعادات وتقاليد لا مثيل لها فى العالم.. شاهد

هى الأغرب فى التاريخ، هكذا يمكن وصف بعض القبائل فى أفريقيا لديهم ما يميزهم عن العالم كله، فى لباسهم فى عاداتهم وتقاليدهم يختلفون بالتأكيد، عاداتهم لا يمكن أن تتكرر فى مكان آخر، من بين تلك العادات والتقاليد التى تمتاز بها أفريقيا هى قبيلة "داساناش" فى أثيوبيا، حيث تشتهر هذه القبيلة بأن أفرادها يزينون رؤوسهم من منتجات العالم المتحضر مثل قوارير الكولا والتزين ببعض النفايات.





قبيلة داساناش





أبهرت داساناش العالم كله بتحويل النفايات إلى إكسسورات وزينة، وهذه القبيلة يبلغ عددها حوالي 50 ألف شخص فهى قبيلة رحالة تنتقل من مكان لآخر، وتعيش على تربية المواشي لكسب رزقها، إلا أن نساءها ابتكرن الإكسسوارات من أغطية "الكوكاكولا" لإعادة تدويرها واستخدامها لتزيين الشعر، وكذلك الزجاجات المحطمة والمهملة من أجل ابتداع تسريحات للشعر للتزين بها.





ليس ذلك وفقط ولكن استخدم النساء أيضا ساعات اليد الرقمية المكسرة أو بطاقات ذاكرة.





قبيلة مرسي





أما القبيلة الثانية والتى تعد أيضا عادتها الأغرب هى قبيلة مرسي حيث تثقب السيدات شفتهن السفلى وتوضع بها أعواد، ثم توضع بها أطباق مصنوعة من الطين أو السيراميك.





وتمثل هذه القبيلة مجموعة رحالة في جنوب غرب إثيوبيا وفي منطقة ديبوب أومو الجنوبية على مقربة من جنوب السودان.





وتعيش قبيلة مرسي حياة بدائية ويتميزون بوضع النساء للوحات على شفاهم وهي من باب الزينة والتجمل.





قبائل الهمر



