شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا

دشن نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط أيقونات كاتدرائية شهداء الإيمان بليبيا، في ذكرى استشهادهم وذلك بالكاتدرائية التى تحمل اسم "شهداء الإيمان والوطن" بقرية العور بمدينة سمالوط.

وافتتح الأنبا بفنوتيوس النصب التذكاري والمزار الخاص بشهداء الإيمان والوطن بليبيا ليكون بانوراما تحكي قصة حياتهم واستشهادهم.





كما تضم البانوراما قصة تدشين الكاتدرائية الخاص بهم وظهور الأجساد واستقبالهم في مطار القاهرة بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ووضع اجسادهم في المزار المخصص لهم.





وكان الأنبا بفنوتيوس ترأس خدمة صلاة عشية وقداس التذكار الخامس لاستشهادهم في مدينة سرت الليبية في فبراير عام ٢٠١٥، وسط فرحة عارمة من أهالي الشهداء وجموع الشعب التي أتت خصيصا لاخذ البركة من شهدائنا الأبطال.





ونظمت مطرانية سمالوط برئاسة نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية نهضة روحية قبل تذكار استشهاد 20 قبطيا وأحد الأفارقة في مدينة سرت الليبية على يد تنظيم داعش الإرهابي، شارك فيها مجموعة كبيرة من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.