AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا

الأحد 16/فبراير/2020 - 11:08 م
صدى البلد
Advertisements
سامح سلام
دشن نيافة الحبر الجليل الأنبا بفنوتيوس مطران سمالوط أيقونات كاتدرائية شهداء الإيمان بليبيا، في ذكرى استشهادهم وذلك بالكاتدرائية التى تحمل اسم "شهداء الإيمان والوطن" بقرية العور بمدينة سمالوط.

وافتتح الأنبا بفنوتيوس النصب التذكاري والمزار الخاص بشهداء الإيمان والوطن بليبيا ليكون بانوراما تحكي قصة حياتهم واستشهادهم.


كما تضم البانوراما قصة تدشين الكاتدرائية الخاص بهم وظهور الأجساد واستقبالهم في مطار القاهرة بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية ووضع اجسادهم في المزار المخصص لهم.


وكان الأنبا بفنوتيوس ترأس خدمة صلاة عشية وقداس التذكار الخامس لاستشهادهم في مدينة سرت الليبية في فبراير عام ٢٠١٥، وسط فرحة عارمة من أهالي الشهداء وجموع الشعب التي أتت خصيصا لاخذ البركة من شهدائنا الأبطال.


ونظمت مطرانية سمالوط برئاسة نيافة الأنبا بفنوتيوس مطران الإيبارشية نهضة روحية قبل تذكار استشهاد 20 قبطيا وأحد الأفارقة في مدينة سرت الليبية على يد تنظيم داعش الإرهابي، شارك فيها مجموعة كبيرة من أساقفة المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا
شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا
شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا
شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا
شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تدشين كاتدرائية العذراء مريم بعد تجديدها بالجزائر بسمالوط

إيبارشية سمالوط تُحيي الذكرى الرابعة لضحايا مذبحة داعش في ليبيا .. صور

الأنبا بافلي يشارك في احتفالات إيبارشية سمالوط بـ«شهداء ليبيا»

الأنبا مكاري يشارك باحتفالات ايبارشية سمالوط بتذكار شهداء ليبيا

الأنبا متاؤس يشارك في احتفالات شهداء ليبيا بإيبارشية سمالوط

الأنبا ثاؤفيلس يشارك في احتفالات إيبارشية سمالوط بتذكار شهداء الإيمان بليبيا

ترشيحاتنا

الجماهير ترفضه.. محمد رمضان يحذف بوست حفل السوبر المصري

الأهلي لا يخسر معه .. تاريح لقاءات حكم السوبر مع الكرة المصرية

5 مشاهد تراها فى السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

مصطفى كامل ينفعل على الهواء بسبب شاكوش وعمر كمال

شاهد.. لحظة موت دي جي روسي شهير ونجاة زوجته بـ أحد الشواطئ

تعليق أحمد موسى على منع مطربي المهرجانات من الغناء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | النصب التذكاري لشهداء ليبيا بكاتدرائية الإيمان في المنيا

أخبار السيارات : تخفيض أسعار تويوتا كورولا toyota corolla وهيونداي hyundai وجيلي geely في مصر.. ومزاد سيارات فبراير

طقوس غريبة.. قبائل إثيوبية تنفرد بعادات وتقاليد لا مثيل لها فى العالم.. شاهد