أسعار الذهب اليوم الإثنين شهدت ارتفاعا طفيفا حيث زادت أسعار الذهب اليوم الإثنين عن أمس جنيها واحدا فقط... أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020

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