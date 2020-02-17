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اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الإثنين شهدت ارتفاعا طفيفا حيث زادت أسعار الذهب اليوم الإثنين عن أمس جنيها واحدا فقط...

أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020

الإثنين 17/فبراير/2020 - 06:11 ص
أسعار الذهب اليوم
أسعار الذهب اليوم
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مايكل عياد
شهدت أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-2-2020 في مصر، انخفاضا جديدا ، في بداية تعاملات اليوم لجميع أعيرة الذهب بعد موجة التباين التي شهدتها أسعار الذهب خلال الأيام القليلة الماضية ، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 688 جنيها بعد أن كان أسعار الذهب أمس الأحد، 689 جنيها لعيار 21 ، و 686 جنيها الاثنين الماضي.

ويقدم صدى البلد للقراء خدمة معرفة أسعار الذهب اليوم وسعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين بشكل مفصل حرصا منه على التواصل مع القراء.

أسعار الذهب عيار 21

سجلت أسعار الذهب اليوم الاثنين عيار 21 الأوسع انتشارًا في مصر 690 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر الذهب في مصر
وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم الاثنين في السوق بدون مصنعية وفق آخر تحديث كالتالى:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 789 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وسجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 21 : 690 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 18 : 591  جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 14

سعر جرام الذهب اليوم الاثنين عيار 14 : 460 جنيها

سعر أوقية الذهب عيار 24

بينما بلغ سعر أوقية اليوم الاثنين عيار 24 : 24,525 جنيه

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم : 5,520 جنيها

سعر كيلو الذهب عيار 24

بينما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الاثنين عيار 24 : 788,571 جنيه

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة اليوم

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وعن أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بالمصنعية فتختلف من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وكذلك باختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

ويحرص صدى البلد على تقديم الخدمة الخاصة بمعرفة أسعار الذهب اليوم خاصة سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم ، وخصوصًا من الشباب والفتيات المقبلات على الزواج والمتابعين لـ أسعار الذهب بصفة مستمرة ويومية.
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