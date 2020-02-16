تعرف على أشكال التعاون بين مصر وأوغندا.. فيديو

كشف المهندس ممدوح حسن رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائي بقطاع مياه النيل بوزارة الري، أشكال التعاون بين مصر وأوغندا، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين قديمة وعريقة مع بداية القرن الماضي.









وأضاف حسن، خلال حواره على "إكسترا نيوز"، أن التعاون مع دول حوض النيل بدأ مبكرًا في 1904 بإنشاء الري المصري في السودان، وكان هناك إدارة مركزية للري المصري في السودان، متابعا أن التعاون تطور بعد إنشاء السد العالي عام 1959.









وأكمل المهندس ممدوح حسن رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائي بقطاع مياه النيل بوزارة الري، أنه في عام 1949 بدا التعاون مع أوغندا بإنشاء سد وأصبح هناك ري مصري في أوغندا من خلال اتفاقية تم التوقيع عليها بعد ذلك، لافتا إلى أن هذا التعاون تحول لمشروعات تعاون مشترك في عام 1999.









وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائي بقطاع مياه النيل بوزارة الري، أن أوغندا تعاني من أزمات في الحشائش المائية وقدمنا دعما كبيرا لهم وتم عمل مشروع المصري الأوغندي للتعامل مع حشائش النيل.









وتابع: إنه تم خلال الفترة الأخيرة عمل مكثف مع أوغندا من حيث التعاون في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى أن المسئولين في أوغندا يقدمون كل الشكر لمصر وخاصة في مجال توفير المياه، أن مصر تساعد أوغندا في مواجهة السيول من خلال طرق كثيرة، مشيرا إلى أن مصر تقدم لهم كل الدعم وخاصة في أوقات السيول والفيضانات والجفاف أيضا.









وأكد رئيس الإدارة المركزية للتعاون الثنائي بقطاع مياه النيل بوزارة الري، أن أوغندا استفادت كثيرا من الخبرات المصرية في مجال السيول، متابعا أن هدف المشروعات المصرية في أوغندا توصيل رسالة ايجابية أن مصر التنمية في دول حوض النيل.



