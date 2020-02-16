«مش ملعب السلام بتاعكوا».. مرتضى منصور يسخر من بيانات الأهلي بشأن مباراة صن داونز ..فيديو

سخر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من البيانات التي أصدرها النادي الأهلي بشأن إقامة مباراة فريقه على استاد القاهرة.





وقال المستشار مرتضى منصور، عبر صفحته الرسمية "يوتيوب"، فوجئت بأن إدارة النادي الأهلي تريد خوض مباراة صن داونز على استاد القاهرة ورفضت ملعب السلام، معلقًا "مش انت قولت ان ملعب السلام ده بتاعك وانت اشتريته ولا انتوا هتشحتوا".





وشدد المستشار مرتضى منصور، على أن "إحنا غلابة ومعندناش ملاعب"، مضيفًا أن محمود الخطيب أرسل دعوة إلى وزير الشباب والرياضة لوضع حجر الأساس لفرع التجمع، علي الرغم أن محمود طاهر وضع حجر الأساس من 4 سنوات ماضية.





ويستعد النادى الأهلى لمواجهة فريق صن داونز الجنوب أفريقي في الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وفقًا لما أسفرت عنه القرعة التي أجريت في أحد فنادق مدينة "6 أكتوبر"، ومن المقرر أن تقام جولة الذهاب بين الفريقين في 29 فبراير الجاري ثم الإياب 6 مارس المقبل على الترتيب.



