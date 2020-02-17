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مرأة

ضعي حبوب الخميرة على وجهك وشاهدي ما الذي يحدث بنفسك؟

الإثنين 17/فبراير/2020 - 02:35 ص
ضعي حبوب الخميرة
ضعي حبوب الخميرة على وجهك وشاهدي ما الذي يحدث بنفسك
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رضوى حسام
تعد حبوب الخميرة من أكثر العناصر الطبيعية صحة، فهي بالكثير من الفوائد للجسم بدايًة من الشعر إلى البشرة وكذلك المعدة، نظرا لما تحتويه من معادن وفيتامينات يحتاجها الجسم، لذا نستعرض لكم فوائد حبوب الخميرة للبشرة حسب ما أشار موقع "  health line ". 

- تعمل حبوب الخميرة على زيادة قدرة الجسم على الامتصاص، وهذا يجعل البشرة أكثر صفاء ونضارة. 

- تعزز من امتصاص المواد الدهنية والأملاح الموجودة في الوجه.

- يمكن لـ حبوب الخميرة ان تقضي على النمش وحب الشباب.

- تحتوي حبوب الخميرة على عناصر يمكنها ان تعالج الهالات السوداء الموجودة في محيط العينين نهائيًا. 

- كما تعمل حبوب الخميرة على معالجة حساسية الجلد، كالإكزيما، والالتهاب، والحزاز الجلدي وغيرها.

- تؤخر حبوب الخميرة الشيخوخة المبكرة  وعلامات التقدم في السن، المتمثلة في الخطوط الرفيعة حول الفم والعينين وكذلك التجاعيد.

- تزيد حبوب الخميرة من طبقة حماية البشرة من أشعة الشمس المؤذية.

- تنشط الدورة الدموية وبالتالي يجدد من خلايا الجلد.

- تقضي حبوب الخميرة على الجلد الميت.

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