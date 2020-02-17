محمد علي سليمان: من أطلق عليها أغنية مهرجانات خبيث جدا

علق الموسيقار الكبير محمد علي سليمان، على قرار منع أغاني المهرجانات من خلال حسابه الشخصي على :الفيسبوك" قائلًا :"من أطلق عليها اغنية (مهرجانات) خبيث جدا أسم يوهم ويخض وله رونقه وأهميته فأصبح تافها وضاءعا وراءحته كريهه يشعر بها ويشتمها الوجدان".
وتابع قائلًا:"المهرجانات هى التطور الطبيعى لما أطلقوا عليه(الأغنية الشبابيه) التى يهز وسطه فيها الشاب وهل لا يزال شابا؟ إنه مربي جيل المهرجانات".
يذكر أن استجاب الفنان هاني شاكر، "نقيب المهن الموسيقية"، لمطالب الجمهور بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، وأصدر بيانا جديدًا يحذر فيه من التعامل مع هؤلاء الأشخاص.