محمد علي سليمان: من أطلق عليها أغنية مهرجانات خبيث جدا

من أطلق عليها اغنية (مهرجانات) خبيث جدا أسم يوهم ويخض وله رونقه وأهميته فأصبح تافها وضاءعا وراءحته كريهه يشعر بها ويشتمها الوجدان". علق الموسيقار الكبير محمد علي سليمان ، على قرار منع أغاني المهرجانات من خلال حسابه الشخصي على :الفيسبوك" قائلًا :"





وتابع قائلًا:" المهرجانات هى التطور الطبيعى لما أطلقوا عليه(الأغنية الشبابيه) التى يهز وسطه فيها الشاب وهل لا يزال شابا؟ إنه مربي جيل المهرجانات".



