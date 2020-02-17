شاهد.. كيف هاجمت فتيات السيناتور ساندرز مرشح الانتخابات الأمريكية

قاطع متظاهرات عاريات الصدر خطابا انتخابيا لعضو مجلس الشيوخ والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة الأمريكية السيناتور بيرني ساندرز في ولاية نيفادا.





وبحسب "ديلي ميل" البريطانية، اقتحمت المتظاهرات المناهضات المسرح بينما كان ساندرز يلقي خطابا لمؤيديه في مدينة كارسون.





في البداية، قفزت امرأة مرتدية ملابس كاملة على المسرح وأمسكت الميكروفون رغما عن ساندرز لتقدم مطالب مجموعتها.





وقالت:"بيرني، أنا أكبر مؤيديك، وأنا هنا لأطلب منك أن توقف ضخ صناعة الألبان والزراعة الحيوانية".





وأضافت:"أنا أؤمن بك"، قبل أن ينقطع البث ويذهب أمن الحملة الانتخابية نحو المتظاهرة.





وفي الوقت نفسه ، اجتاح الأخريات عاريات الصدر المسرح وصبين السوائل الملونة على أجسادهن من علب مكتوب عليها "الحليب".





وتنحى ساندرز وزوجته جين إلى جانب المسرح، حيث بدت هي مبتسمة من الموقف، فيما بدا المرشح منزعجا للغاية.



