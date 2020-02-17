الحسرة تسيطر على راموس بعد التعادل المخيب أمام سيلتا فيجو

عبر سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، عن حزنه الشديد، بعد تعادل فريقه أمام سيلتا فيجو 2-2، ليلة أمس، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.
وكتب راموس عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "علينا تقبل التعادل والخروج باستنتاجات منه، لكننا نواصل على القمة، يجب الاستمرار في العمل".
وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 53 في ترتيب الدوري الإسباني، متفوقًا على برشلونة غريمه التقليدي بفارق نقطة وحيدة.
ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفانتي يوم السبت المقبل، في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة رقم 22 من الليجا.
Un empate duro que tenemos que digerir y del que tenemos que sacar conclusiones, pero seguimos arriba. Hay que seguir trabajando y empujando.— Sergio Ramos (@SergioRamos) February 16, 2020
A tough draw that we have to learn from, but we stay on top. We have to keep working and pushing for more.#HalaMadrid
📸 Getty pic.twitter.com/tkn0oWQVe3