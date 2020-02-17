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رياضة

الحسرة تسيطر على راموس بعد التعادل المخيب أمام سيلتا فيجو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:11 ص
راموس
راموس
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إسراء أشرف
عبر سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، عن حزنه الشديد، بعد تعادل فريقه أمام سيلتا فيجو 2-2، ليلة أمس، ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري الإسباني.

وكتب راموس عبر حسابه الرسمي على "تويتر": "علينا تقبل التعادل والخروج باستنتاجات منه، لكننا نواصل على القمة، يجب الاستمرار في العمل".

وبهذا التعادل، رفع ريال مدريد رصيده إلى النقطة 53 في ترتيب الدوري الإسباني، متفوقًا على برشلونة غريمه التقليدي بفارق نقطة وحيدة.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة ليفانتي يوم السبت المقبل، في تمام العاشرة مساءً، ضمن منافسات الجولة رقم 22 من الليجا.
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