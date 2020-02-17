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رياضة

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 10:25 ص
تشيلسي ضد مانشستر
تشيلسي ضد مانشستر يونايتد
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إسراء أشرف
يستضيف فريق تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد، اليوم، الإثنين، في قمة الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق علي محمد علي.

ترتيب تشيلسي ومانشستر يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي

يدخل تشيلسي المباراة، وهو في المركز الرابع، برصيد 41 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.

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