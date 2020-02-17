



موعد مباراة تشيلسي ضد مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي





تنطلق صافرة اللقاء بين الفريقين في تمام العاشرة مساءً، على ملعب "ستامفورد بريدج" معقل البلوز، وتُنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس 2، بتعليق علي محمد علي.





ترتيب تشيلسي ومانشستر يونايتد في جدول الدوري الإنجليزي





يدخل تشيلسي المباراة، وهو في المركز الرابع، برصيد 41 نقطة، بينما يأتي مانشستر يونايتد في المركز التاسع برصيد 35 نقطة.





يستضيف فريق تشيلسي نظيره مانشستر يونايتد، اليوم، الإثنين، في قمة الجولة رقم 26 من الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".