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منوعات

بعد معاناتها مع أطفالها.. أم تتصل بالشرطة لسبب غير متوقع

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:19 ص
صدى البلد
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هدير علاء
اضطرت سيدة أمريكية من ولاية "يوتا" إلى الاتصال بالنجدة في وقت متأخر من الليل بسبب معاناتها من أجل رعاية أطفالها الخمسة فضلًا عن عدم قدرتها على إطعام طفلتها حديثة الولادة، البالغة من العمر 6 أسابيع، وذلك وفقًا لما جاء في تقرير نشرته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقالت هذه السيدة "شانون بيرد" بعد اتصالها برقم الطوارئ إنه لا يوجد لديها أي حليب للأطفال ولا تدري كيف يمكنها إطعام مولودتها، مشيرة إلى أن زوجها مسافر بسبب ظروف عمله، في حين أن أطفالها الأربعة الآخرين كانوا نائمين، ويعاني أحدهم من كسر في ساقه.

وتابعت موضحة أنها حاولت الاتصال بالجيران طلبًا للمساعدة، لكن دون جدوى، وأكدت على أنه لم يسبق لها أن مرت بمثل هذه المشكلة من قبل، ولا يمكنها التصرف إطلاقًا أو إيجاد أي حل لإطعام طفلتها، ولذلك اضطرت للاتصال بالنجدة، وكان من الواضح من صوتها خلال المكالمة الهاتفية أنها في حالة يُرثى لها وأنها مذعورة ولا يمكنها تمالك دموعها.

وكانت المفاجأة أنه قد تم إرسال ضباط شرطة إلى منزلها كي يحضروا الحليب من أجل طفلتها، لكن بعد أن أدرك الضباط أن الطفلة حديثة الولادة ولا يمكنها تناول الحليب العادي، أخبروا الأم أنهم سيحضرون لها حليب الأطفال بدلًا منه.

وبالفعل عاد الضباط إلى منزلها بعد وقت قصير وكانوا قد أحضروا حليب الأطفال، ورفضوا قبول أي نقود من الأم.
بعد معاناتها مع أطفالها.. أم تتصل بالشرطة لسبب غير متوقع
بعد معاناتها مع أطفالها.. أم تتصل بالشرطة لسبب غير متوقع
بعد معاناتها مع أطفالها.. أم تتصل بالشرطة لسبب غير متوقع
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