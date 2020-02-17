جامعة حلوان تنظم ورشة عمل حول شروط إدراج المجلات العلمية بقواعد البيانات العالمية





تستهدف الورشة محاولة رفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات جامعة حلوان المختلفة بهدف السعى لإدراج المجلات العلمية الصادرة من كليات الجامعة بقواعد البيانات العالمية ، ما من شأنه رفع التصنيف الدولي للجامعة عن طريق زيادة مخرجات البحث العلمي المنشورة دوليًا،

جدير بالذكر أن قواعد البيانات العلمية دائما ما يكون لها عدد من الاشتراطات الخاصة التي يتعين على المجلات استيفائها قبل الموافقة على ادراجها ضمن قواعد البيانات، من هذه الاشتراطات على سبيل المثال عدد الأعداد الصادرة سنويًا من المجلة،