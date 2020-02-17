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تعليم

جامعة حلوان تنظم ورشة عمل حول شروط إدراج المجلات العلمية بقواعد البيانات العالمية

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:32 ص
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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قســــم التعليم
ينظم قطاع الدراسات العليا والبحوث بـ جامعة حلوان تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة والأستاذة الدكتورة مني فؤاد عطية نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث ورشة عمل عن تطوير المجلات العلمية بالجامعات المصرية 
يحاضر فيها الاستاذ الدكتور محمد القصاص أستاذ مساعد الامراض المتواطنة كلية الطب جامعة حلوان ومدير وحدة دعم البحث العلمي بالجامعة.

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تستهدف الورشة محاولة رفع مستوى المجلات العلمية الصادرة من كليات جامعة حلوان المختلفة بهدف السعى لإدراج المجلات العلمية الصادرة من كليات الجامعة بقواعد البيانات العالمية ، ما من شأنه رفع التصنيف الدولي للجامعة عن طريق زيادة مخرجات البحث العلمي المنشورة دوليًا،
جدير بالذكر أن قواعد البيانات العلمية دائما ما يكون لها عدد من الاشتراطات الخاصة التي يتعين على المجلات استيفائها قبل الموافقة على ادراجها ضمن قواعد البيانات، من هذه الاشتراطات على سبيل المثال عدد الأعداد الصادرة سنويًا من المجلة،
 وكذلك ضرورة تواجد عدد من الأكاديميين الدوليين ضمن هيئة تحرير المجلة كما يشترط وجود ملخص باللغة الإنجليزية على الأقل للأبحاث المنشورة ضمن هذه المجلات.

تعقد ورشة العمل فى تمام الساعة الثانية عشر ظهر يوم الثلاثاء الموافق ١٨ فبراير ٢٠٢٠ بالمكتبة المركزية بجامعة حلوان بحضور السادة وكلاء الدراسات العليا والبحوث وكذلك رؤساء تحرير مجلات الجامعة.

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