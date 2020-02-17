AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

بحث علمي يفجر معلومات جديدة بشأن أول ظهور لـ فيروس كورونا

الإثنين 17/فبراير/2020 - 12:00 م
معلومات جديدة بشأن
معلومات جديدة بشأن أول ظهور لـ فيروس كورونا
Advertisements
دعاء أبوهشيمة
منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر الماضي، والحكومة الصينية تتكتم على الكثير من المعلومات عن الفيروس مثل طبيعته وكيفية نشأته.

وقد تحدثت الكثير من التقارير الصحفية والعلمية عن ظهور المرض في سوق الحيوانات البحرية بمدينة ووهان، بسبب تناول وبيع الحيوانات البرية مثل الخفافيش والأفاعي.

وعلى الرغم من ذلك، يعتقد بعض العلماء الصينيين أن هذا الفيروس القاتل نشأ في مختبر للأبحاث على بعد 300 متر من سوق السمك في ووهان.

وتقول ورقة بحثية جديدة صادرة من جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا، إن مركز ووهان لمكافحة الأمراض  (WHCDC)، كان من الممكن أن يولد العدوى في مقاطعة هوبي.

وتضيف: إن الأصول المحتملة لفيروس كورونا "2019 nCoV" ، التي صاغها الباحثان Botao Xiao و Lii Xiao ، تدّعي أن مركز ووهان WHCDC هو المسؤول عن انتشار الوباء حيث أبقى الحيوانات الموبوءة بالأمراض في المختبرات، بما في ذلك 605 خفافيش.

وأشار البحث أيضا إلى أن الخفافيش، التي تحمل الفيروس التاجي، هاجمت أحد الباحثين ذات مرة، و"دم الخفافيش كان على جلده".

وذكر البحث أن أحد الباحثين في مركز ووهان لمكافحة الامراض وضع نفسه في الحجر الصحي بعد مهاجمته من أحد الخفافيش في المركز، كما وضع آخر نفسه بعد تبول الخفافيش عليه، مؤكدا أن المركز مجاور لمستشفى ووهان، حيث أُصيبت المجموعة من الأولى من الأطباء.

وأوضح أنه من الممكن أن يكون قد نقل المرض إليهم، مؤكدين أن تسلسل الجينوم في المرض مماثل بنسبة من 89 -96 %، لفيروس التاجي الموجودة في خفافيش حدوة الحصان.

وأضاف التقرير أن هذه النوعية من الخفافيش لا توجد في مدينة ووهان، واحتمالية أن تحلق من مقاطعتي يوننان أو تشجيانج إلى ووهان، كانت ضئيلة، لأنها تبعد عنهما ما يقرب من 600 ميل.

وأوضح البحث أنه لا توجد أدلة كثيرة على أن السكان المحليين يأكلون الخفافيش كما يتضح من شهادات 31 من السكان و 28 زائرا.

أما معهد ووهان لعلم الفيروسات فأكد أن المركز هو من سرب الفيروس، وفقًا لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية.

وقال تقرير المعهد: "أبلغ هذا المختبر أن خفافيش حدوة الحصان الصينية كانت خزانات طبيعية لفيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) الذي تسبب في حدوث وباء في عام 2002".

وأشار المعهد إلى أنهم كانوا يشاركون في إنتاج فيروس باستخدام نظام الوراثة العكسية لفيروس السارس، وأنه كانت توجد تكهنات باحتمالية تسرب فيروس السارس أو مشتق منه من المختبر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حول الصين لـ سجن كبير .. كل ما تريد معرفته عن فيروس كورونا أعراضه وأسبابه

فيروس كورونا القاتل يهدد كوكب الأرض.. ملايين الصينيين في سجون مفتوحة خشية الموت.. اتهامات للخفافيش والثعابين بالتسبب في انتشاره.. ودول العالم تتخذ إجراءات احترازية للوقاية

لغز كورونا يحير العلماء.. هل كانت الثعابين سبب انتشار الفيروس القاتل

كل ما تريد معرفته عن فيروس «كورونا» الجديد

كورونا يثير الذعر في العالم.. عشرات القتلى ومئات المصابين.. والصين تطور لقاحا مضادا للفيروس الغامض وتحظر مبيعات الحيوانات.. وكندا والبرتغال تسجلان أولى الإصابات..وفرنسا تلغي احتفالات رأس السنة الصينية

عميد معهد القلب السابق يكشف أسرارا جديدة عن الفيروس الغامض كورونا

ترشيحاتنا

مولد العراة.. رجال يتخلون عن ملابسهم من أجل الحظ.. صور

فيروس كورونا .. تعرف على الاستعدادات النهائية لخروج المصريين العائدين من ووهان الصينية بمرسى مطروح .. صور

الكرملين يصفع أردوغان وينفي وجود قوات روسية داخل ليبيا

الزمالك يكشف حقيقة اختفاء تذاكر مباراة السوبر المصري بالإمارات

حصن نفسك صباح كل يوم بهذا الدعاء

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17-2-2020 والقنوات الناقلة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد معاناتها مع أطفالها.. أم تتصل بالشرطة لسبب غير متوقع

أسعار جيب jeep اليوم في مصر بعد التخفيضات الأخيرة.. صور

شيلبي تكشف عن فورد موستانج Signature بقوة خارقة.. صور