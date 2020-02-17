بحث علمي يفجر معلومات جديدة بشأن أول ظهور لـ فيروس كورونا

منذ ظهور فيروس كورونا المستجد في مدينة ووهان الصينية في أواخر ديسمبر الماضي، والحكومة الصينية تتكتم على الكثير من المعلومات عن الفيروس مثل طبيعته وكيفية نشأته.





وقد تحدثت الكثير من التقارير الصحفية والعلمية عن ظهور المرض في سوق الحيوانات البحرية بمدينة ووهان، بسبب تناول وبيع الحيوانات البرية مثل الخفافيش والأفاعي.





وعلى الرغم من ذلك، يعتقد بعض العلماء الصينيين أن هذا الفيروس القاتل نشأ في مختبر للأبحاث على بعد 300 متر من سوق السمك في ووهان.





وتقول ورقة بحثية جديدة صادرة من جامعة جنوب الصين للتكنولوجيا، إن مركز ووهان لمكافحة الأمراض (WHCDC)، كان من الممكن أن يولد العدوى في مقاطعة هوبي.





وتضيف: إن الأصول المحتملة لفيروس كورونا "2019 nCoV" ، التي صاغها الباحثان Botao Xiao و Lii Xiao ، تدّعي أن مركز ووهان WHCDC هو المسؤول عن انتشار الوباء حيث أبقى الحيوانات الموبوءة بالأمراض في المختبرات، بما في ذلك 605 خفافيش.





وأشار البحث أيضا إلى أن الخفافيش، التي تحمل الفيروس التاجي، هاجمت أحد الباحثين ذات مرة، و"دم الخفافيش كان على جلده".





وذكر البحث أن أحد الباحثين في مركز ووهان لمكافحة الامراض وضع نفسه في الحجر الصحي بعد مهاجمته من أحد الخفافيش في المركز، كما وضع آخر نفسه بعد تبول الخفافيش عليه، مؤكدا أن المركز مجاور لمستشفى ووهان، حيث أُصيبت المجموعة من الأولى من الأطباء.





وأوضح أنه من الممكن أن يكون قد نقل المرض إليهم، مؤكدين أن تسلسل الجينوم في المرض مماثل بنسبة من 89 -96 %، لفيروس التاجي الموجودة في خفافيش حدوة الحصان.





وأضاف التقرير أن هذه النوعية من الخفافيش لا توجد في مدينة ووهان، واحتمالية أن تحلق من مقاطعتي يوننان أو تشجيانج إلى ووهان، كانت ضئيلة، لأنها تبعد عنهما ما يقرب من 600 ميل.





وأوضح البحث أنه لا توجد أدلة كثيرة على أن السكان المحليين يأكلون الخفافيش كما يتضح من شهادات 31 من السكان و 28 زائرا.





أما معهد ووهان لعلم الفيروسات فأكد أن المركز هو من سرب الفيروس، وفقًا لصحيفة ديلي ميل الإنجليزية.





وقال تقرير المعهد: "أبلغ هذا المختبر أن خفافيش حدوة الحصان الصينية كانت خزانات طبيعية لفيروس كورونا المتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس) الذي تسبب في حدوث وباء في عام 2002".



