أول رد فعل من تركي آل الشيخ على ميدو بعد مشادة عدلي القيعي

شهد ستوديو قناة أبوظبي الرياضية المخصص لمباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك، أمس الأحد، حالة جدل كبيرة عندما قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة، لعدلي القيعي، مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي، "إن تركي آل الشيخ صرف كثيرا من الأموال على فريقي الكرة بالأهلي والزمالك".





ورد تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، على ميدو بتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها، "واحشني يا محترم" و رد ميدو على آل الشيخ قائلا: "حبيبي يا أبو ناصر وانت اكتر".



