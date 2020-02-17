AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

أول رد فعل من تركي آل الشيخ على ميدو بعد مشادة عدلي القيعي

الإثنين 17/فبراير/2020 - 03:55 م
تركى آل الشيخ
تركى آل الشيخ
Advertisements
شهد ستوديو قناة أبوظبي الرياضية المخصص لمباراة السوبر المصري بين الأهلى والزمالك، أمس الأحد، حالة جدل كبيرة عندما قال أحمد حسام ميدو، المدير الفني السابق لفريق مصر المقاصة، لعدلي القيعي، مستشار مجلس إدارة النادي الأهلي، "إن تركي آل الشيخ صرف كثيرا من الأموال على فريقي الكرة بالأهلي والزمالك".

ورد تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي، على ميدو بتغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قال فيها، "واحشني يا محترم" و رد ميدو على آل الشيخ قائلا: "حبيبي يا أبو ناصر وانت اكتر".

وتتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب محمد بن زايد بالإمارات مساء الخميس المقبل لمتابعة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، والذى من المقرر أن يكون غاية فى القوة والإثارة فى ظل امتلاك الفريقين مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب القدرات الفنية والبدنية المميزة.
أول رد فعل من تركي آل الشيخ على ميدو بعد مشادة عدلي القيعي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. تأجيل قمة الأهلي والزمالك في كرة اليد لأجل غير مسمى .. مستند

اتحاد الكرة يستقر على موعد مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك .. تعرف عليه

أخبار الرياضة.. تركي آل شيخ يهاجم الاتحاد الإفريقي.. وتصريحات صادمة لـ وليد أزارو عقب رحيله عن الأهلي

أخبار الرياضة.. تعليق مثير من عدلي القيعي على بيان الأهلي وفرصة كهربا.. الزمالك يقرر خوض السوبر الإفريقي لهذا السبب

أزمة كبرى .. السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في الإمارات مهدد بالإلغاء.. تفاصيل

بسبب أزمة الطيار المفصول.. أنباء عن إلغاء حفل محمد رمضان في نهائي السوبر المصري

ترشيحاتنا

فيروس كورونا الرهيب يختفي قريبًا من هذه الدولة

أهلي جدة يعلن رحيل جروس

اكتشاف حالة جديدة مصابة بـ كورونا في الإمارات

حكاية كريم وسميرة.. الزوج باع زوجته في حفلات الجنس الجماعي بـ 3 آلاف جنيه للساعة | تفاصيل

خالد بيومي يحسم الجدل حول أزمة تذاكر مباراة السوبر بين الأهلي والزمالك

السوبر المصري.. تردد قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس جريئة.. هيدى كرم تستعرض رشاقتها فى الجيم

بوسى شلبي تنشر صورة تضع يسرا فى مأزق بسبب فستانها المكشوف

بملابس رياضية.. زوجة كريم فهمى برفقته بدون مكياج