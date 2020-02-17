الفريق مهاب مميش رئيسا فخريا للاتحاد العربي للتزوير والتزييف.. صور

قرر الاتحاد العربي للتزوير والتزييف التابع لمجلس الوحدة الافتصادية العربية، اختيار الفريق مهاب مميش، مستشار رئيس الجمهورية لمشروعات محور قناة السويس والموانئ البحرية، رئيسا فخريا للاتحاد، وذلك لخبراته الأمنية والاستراتيجية والعسكرية والإدارية والاقتصادية، فضلا عن مكانته وسماته القيادية، بجانب اختيار الكاتب الصحفي محمود كمال مستشارا إعلاميا للاتحاد.





كما أهدى وفد الاتحاد درع جائزة النزاهة العربية لعام ٢٠٢٠ للفريق مهاب، في دورتها الخامسة لعام ٢٠٢٠ والتي تهدى لأبرز الشخصيات العربية في العالم العربي لما تقدمه في سبيل العمل العربي المشترك.





جاء ذلك خلال اجتماع الإتحاد، اليوم، بحضور رئيس الاتحاد اللواء محمد رشاد، والأمين العام المؤسس المستشار حسام أبوالعلا، والنائب الأول والمؤسس والدكتور فايز بن راشد العلي نائب رئيس الاتحاد ومدير فرع الإتحاد بالمملكة العربية السعودية، ونائب رئيس الإتحاد التنفيذي سعيد عبدالعزيز، واللواء محمد علي عضو مجلس إدارة، ومحمد البرديني عضو مجلس الإدارة ومدير المكتب بالمملكة الأردنية الهاشمية.





شارك الفريق مهاب مميش في الاجتماع، ودار الحديث حول العلاقات العربية العربية والعربية المصرية في جو من الود والصداقة لصالح الأمن القومي العربي والمصري.





وتحدث المستشار الدكتور فايز بن راشد العلي نائب رئيس الاتحاد ومديره بالمملكة العربية السعودية، عن دور الاتحاد وتاريخه وأهميته في الوطن العربي وما يقدمه من أنشطة.





وتحدث اللواء محمد رشاد رئيس الإتحاد عن دور الأمن القومي العربي في حماية مقدرات وثوابت الأمة العربية، كما أكد الأمين العام بأن الإتحاد بذل جهودا كبيرة في الحفاظ على دوره ومكانته.





وأوضحت الدكتورة فاطمة السعيد، دورها في جهود واضحة لقطاع المؤتمرات والتدريب الذي أنشاته بالإتحاد وأصبحت المؤتمرات التي يقوم بها الاتحاد علامة بارزة في صناعة المؤتمرات العربية للهيئات والمنظمات.





ونوه اللواء مساعد وزير الداخلية الأسبق محمد علي حسين وعضو مجلس الإدارة، إلى دور التدريب والتوعية في قطاعات أمنية محددة لمنتسبي الشرطة والدفاع والهيئات في الوطن العربي والتي يمكن أن يستفيد منها قطاعات أمنية عربية.





وثمن الفريق مهاب مميش، هذه الكلمات القومية الوطنية بمزيد من التقدير والاهتمام تجاه ما يقدمه الاتحاد من خدمات وتوعية للشباب العربي وأطياف المجتمع.





وأضاف الأمين العام للإتحاد المستشار حسام أبوالعلا، أن الاتحاد لديه مشروعات قومية عربية على رأسها الأكاديمية العربية المتخصصة والمتميزة في علوم وأبحاث مكافحة التزوير والتزييف وغسيل الأموال وأمن المعلومات ومكافحة الجرائم الإلكترونية والشراك الخداعية





ورد على حديث أبو العلا، اقترح الفريق مميش، إيجاد مقر مجهزا لبدء العمل في الأكاديمية.