رضوى الشربيني تكشف حقيقة زواجها.. فيديو

كشفت الإعلامية رضوى الشربينى عن حقيقة زواجها، مؤكدة أنها لا تفكر فى الزواج حاليًا؛ ردًا على العديد من الأقاويل التي انتشرت عن زواجها.
وقالت رضوى الشربينى عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، "أنا لا أفكر فى الزواج حاليا، وأرغب أولًا فى تربية أولادى والاعتناء بوالدتى والاطمئنان على جمهورى وبعدها افكر فى الزواج".
وأضافت رضوى الشربينى "أن الزواج قد يعطلنى عن كل هذه الأمور الخاصة بأسرتى وجمهورى وأرى أن الزواج بالنسبة لى ليس من الدرجة الاولى لأنني تزوجت وأنجبت ولا أرغب فى شيء آخر".
وكانت ترددت أنباء فى الفترة الأخيرة حول زواج رضوى الشربينى وهو الامر الذى أثار جدلا واسعا.