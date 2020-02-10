كله إلا الكراش.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

نشرت الإعلامية رضوى الشربينى مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".
وعلقت رضوى الشربينى قائلة: "كله الا الكراش ".
ولقي الفيديو تعليقات من متابعيها عبر إنستجرام وكانت أبرزها كالآتى:
عسل ياناس - قلبى - بحبكككك
يذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.
وعلقت رضوى الشربينى قائلة: "كله الا الكراش ".
ولقي الفيديو تعليقات من متابعيها عبر إنستجرام وكانت أبرزها كالآتى:
عسل ياناس - قلبى - بحبكككك
يذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.