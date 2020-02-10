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فن

كله إلا الكراش.. رضوى الشربيني تشعل السوشيال ميديا | شاهد

الإثنين 10/فبراير/2020 - 08:36 م
رضوى الشربينى
رضوى الشربينى
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سيد احمد
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى مقطع فيديو عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".



وعلقت رضوى الشربينى قائلة: "كله الا الكراش ".



ولقي الفيديو تعليقات من متابعيها عبر إنستجرام وكانت أبرزها كالآتى:


عسل ياناس - قلبى - بحبكككك


يذكر أن الإعلامية رضوى الشربينى تقدم برنامج "هى وبس" ويعرض على شاشة سي بي سي سفرة.

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كله الا الكراش🤣🤣🤣

A post shared by Radwa El Sherbiny (@radwaelsherbiny) on

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