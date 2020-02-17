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توك شو

مدير 300 الحربي يكشف تفاصيل مهمة عن المصنع الجديد.. فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 08:11 م
المهندس طارق عزت
المهندس طارق عزت
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محمد حليم قنديل
قال المهندس طارق عزت مدير مصنع 300 الحربي، إن شركة أبوزعبل للصناعات المتخصصة تحتوي على 4 مصانع للأسلحة الخفيفة على مساحة 71 فدانا.

وتابع المهندس طارق عزت، أن قطاع البحوث والتطوير يواكب أحدث ما وصلت إليه الصناعة، مضيفا أن منتجات المصنع اجتازت جميع الاختبارات الفنية والتقنية.

وأوضح مدير مصنع 300 الحربي، أن شركة أبوزعبل قامت بعمل بروتوكولات دولية مع كبرى الشركات العالمية لتطبيق منظومة الثورة الصناعية الرابعة.

وأشار إلى أن، هذه المصانع تلبي مطالب الجيش المصري ووزارة الداخلية من احتياجهم للأسلحة الخفيفة.

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، مصنع ٣٠٠ الحربي بشركة أبو زعبل للصناعات المتخصصة في ذخائر الأسلحة المتعددة الصغيرة والمتوسطة والقذائف.

وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي بإسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد عددا من خطوط الإنتاج والحديث مع المهندسين المشرفين على الصناعة.

كما افتتح الرئيس عدد آخر من المشروعات الجديدة للإنتاج الحربي عبر الفيديو كونفرس بالمصانع الحربية ١٤٤ ببنها، و٢٧٠ بقها، و٩٩٩ بحلوان. 

حضر الافتتاح رئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي، ووزير الإنتاج الحربي الدكتور محمد العصار، والفريق محمد فريد رئيس أركان القوات المسلحة، وعدد من الوزراء.
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