فاروق يكشف الموقف النهائي لـ رمضان صبحي من السوبر

كشف محمد فاروق، مقدم برنامج "البريمو" على قناة "تن"، الموقف النهائي لرمضان صبحي، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، من المشاركة فى مباراة السوبر، المقرر لها الخميس المقبل، على ملعب محمد بن زايد بالإمارات.





وقال فاروق فى برنامجه: "رمضان يعاني من خلفية ولكنه تعافي مؤخرًا ولكن أعتقد أن فايلر لن يغامر به فى التشكيلة الأساسية، لاسيما وأن المباراة صعبة للغاية وبها ضغوطات كبيرة".



