متحدث الصحة يكشف حقيقة ظهور ثاني حالة مصابة بـ كورونا في مصر ..فيديو

علق الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على ظهور حالة ثانية مصابة بفيروس الكورونا فى مصر.





وأضاف الدكتور خالد مجاهد خلال، في مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، أن وزارة الصحة تواصلت مع منظمة الصحة العالمية للتأكد من خبر ظهور حالة ثانية مصابة بكورونا فى مصر، ولم تتوفر أي معلومات بشأن هذه الحالة فى وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية، ومازالت تتم المتابعة للتأكد من صحة الخبر من عدمه.





ونوه الدكتور خالد مجاهد، بأن الأجنبي الحامل لفيروس كورونا المكتشف مؤخرًا بصحة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض حتي الآن.





وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية المحتجزين فى الحجر الصحي بمطروح تم خروجهم من الحجر الصحي وعودتهم إلى منازلهم بأمان تام.





وتابع الدكتور خالد مجاهد، أن حالة المصريين العائدين من الصين مستقرة تامة وبعد الفحوصات الكاملة لهم لم تثبت إصابتهم بفيروس الكورونا طوال الفترة الاحترازية الذي قضوها فى الحجر الصحي بمطروح.





وأشار إلى أنه تم توفير 9 أتوبيسات لنقل العائدين من الصين والمحتجزين بالحجر الصحي بمطروح لإعادتهم إلى منازلهم، مضيفا أن كان من ضمن الـ 9 أتوبيسات 3 أتوبيسات ذهبوا الى محافظة الإسكندرية و3 آخرون لمحافظة القاهرة، موضحا أن كان هناك 3 سيدات حوامل وتم نقلهم بسيارات إسعاف مجهزة بفريق طبي.



