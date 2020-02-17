AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

متحدث الصحة يكشف حقيقة ظهور ثاني حالة مصابة بـ كورونا في مصر ..فيديو

الإثنين 17/فبراير/2020 - 11:47 م
الدكتور خالد مجاهد
الدكتور خالد مجاهد
Advertisements
محمد حليم قنديل
علق الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، على ظهور حالة ثانية مصابة بفيروس الكورونا فى مصر.

وأضاف الدكتور خالد مجاهد خلال، في مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" المذاع على قناة "الحدث" الفضائية، أن وزارة الصحة تواصلت مع منظمة الصحة العالمية للتأكد من خبر ظهور حالة ثانية مصابة بكورونا فى مصر، ولم تتوفر أي معلومات بشأن هذه الحالة فى وزارة الصحة أو منظمة الصحة العالمية، ومازالت تتم المتابعة للتأكد من صحة الخبر من عدمه.

ونوه الدكتور خالد مجاهد، بأن الأجنبي الحامل لفيروس كورونا المكتشف مؤخرًا بصحة جيدة ولم تظهر عليه أي أعراض حتي الآن.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة، أن جميع المصريين العائدين من ووهان الصينية المحتجزين فى الحجر الصحي بمطروح تم خروجهم من الحجر الصحي وعودتهم إلى منازلهم بأمان تام.

وتابع الدكتور خالد مجاهد، أن حالة المصريين العائدين من الصين مستقرة تامة وبعد الفحوصات الكاملة لهم لم تثبت إصابتهم بفيروس الكورونا طوال الفترة الاحترازية الذي قضوها فى الحجر الصحي بمطروح.

وأشار إلى أنه تم توفير 9 أتوبيسات لنقل العائدين من الصين والمحتجزين بالحجر الصحي بمطروح لإعادتهم إلى منازلهم، مضيفا أن كان من ضمن الـ 9 أتوبيسات 3 أتوبيسات ذهبوا الى محافظة الإسكندرية و3 آخرون لمحافظة القاهرة، موضحا أن كان هناك 3 سيدات حوامل وتم نقلهم بسيارات إسعاف مجهزة بفريق طبي.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هل تم احتجاز مصري في مستشفى حميات للاشتباه في إصابته بفيروس كورونا .. الصحة تجيب

متحدث الصحة يطمئن أهالي العائدين من الصين "إحنا بنرعاهم كويس جدا"..فيديو

مش هنخبي.. الصحة: تحليل pcr كاشف لوباء كورونا.. شاهد

وزيرة الصحة: لم يتم رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا فى مصر

متحدث الصحة يكشف عن آخر تطورات خروج المصريين من الحجر الصحي ..فيديو

هالة زايد: خلو المصريين العائدين من الصين من فيروس كورونا..ومتابعة 617 حالة بالحجر الصحي بمرسى مطروح

ترشيحاتنا

بالأسود الساحر.. إلهام شاهين تفاجئ متابعيها بإطلالة جديدة من باريس.. شاهد

هل يوجد علاج لمرض حمو بيكا؟

خاص.. مدير أعمال حمو بيكا يكشف حقيقة مرضه بـ الكرونز

تصرف غريب .. قبلة تتسبب فى سجن عامل وطرده من الإمارات.. تفاصيل

كارثة.. أحمد موسى: أمريكا نقلت مصابيها بفيروس كورونا من سفينة سياحية مع أصحاء

بعد منعه من الغناء .. حسن شاكوش: أتلقى تهديدات وإحنا ولادكم مينفعش تذبحونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطبتها من محمود كهربا .. 10 إطلالات جريئة لشقيقة نجمة مسرح مصر

طريقة عمل الكريب .. وصفات متنوعة لاشهر الانواع

شيفروليه أيكونوكس 2020 chevrolet equinox قريبا في مصر .. صور